5 самых распространенных видов рака у женщин

По оценкам экспертов, на рак легких и бронхов приходится 12 процентов случаев онкозаболеваний у женщин.

Несколько рекомендаций по профилактике

Рак определяется как группа заболеваний, характеризующихся неконтролируемым ростом и распространением аномальных клеток.

Медики назвали 5 наиболее распространенных видов рака среди женщин и факторы риска, связанные с ними:

Рак груди

Общие факторы риска, связанные с раком груди у женщин:

возраст 50 лет и старше;

семейный анамнез;

отсутствие беременностей или поздняя первая беременность;

отказ от грудного вскармливания;

избыточный вес;

отсутствие физических нагрузок;

употребление красного мяса и злоупотребление алкоголем.

Рак легких

По оценкам экспертов, на рак легких и бронхов приходится 12 процентов случаев онкозаболеваний у женщин. Курение сигарет считается фактором риска номер один для рака легких. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, курильщики в 15-30 раз чаще заболевают раком легких или умирают от него, чем некурящие. Среди других фаторов - воздействие пассивного курения, газообразного радона, асбеста, мышьяка, выхлопных газов дизельного топлива и загрязнения воздуха.

Рак толстой и прямой кишки

По оценкам, на этот тип рака приходится 8 процентов всех случаев рака у женщин. Большинство случаев рака прямой и толстой кишки диагностируется у женщин в возрасте 50 лет и старше. Среди факторов развития болезни также: избыточный вес или ожирение, отсутствие физической активности, диета с высоким содержанием красного и переработанного мяса, курение, сильное употребление алкоголя, а также личный или семейный анамнез колоректального рака или полипов.

Рак матки

Рак матки, также известный как рак эндометрия, является наиболее распространенным типом рака, поражающим женские репродуктивные органы. Риск рака эндометрия увеличивается с возрастом. Вещи, влияющие на уровень гормонов, в частности эстроген, могут увеличить вероятность заболевания раком матки у женщины. К ним относятся прием эстрогена после менопаузы, тамоксифена для лечения рака груди и противозачаточных таблеток. Увеличение количества менструальных циклов (в течение всей жизни), отсутствие беременности, ожирение и наличие определенных опухолей яичников или синдрома поликистозных яичников также могут увеличить риск.

Рак щитовидной железы

Рак щитовидной железы у женщин встречается в 3 раза чаще, чем у мужчин. Наиболее часто встречается после 30 лет. К счастью, большинство видов рака щитовидной железы хорошо поддаются лечению. Семейный анамнез рака щитовидной железы, диета с низким содержанием йода и облучение являются главными факторами риска развития рака щитовидной железы.

Источник: zdorove.clutch.ua