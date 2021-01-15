Затяжная магнитная буря начнется 17 января 2021 года. Как легко пережить геомагнитные колебания и усмирить давление?

По данным Лаборатории Рентгеновской Астрономии Солца ФИАН в ближайшие выходные нас накроет новая волна геомагнитных колебаний, которая повлечет за собой все "прелести", а именно частую симптоматику метеозависимых людей.
Симптоматика у метеопатов чаще всего следующая:
- Болит голова;
- Плохой сон и настроение;
- Высокое или низкое давление;
- Быстрое сердцебиение;
- Раздражение, нервозность, беспокойство, апатия;
- Бессилие, слабость по всему телу;
- Кровоизлияние через нос.
Если происходят внезапные изменения, организм не всегда может оперативно отреагировать на них. Особенно это касается наиболее чувствительных людей, так называемых, метеозависимых. Именно поэтому, в период с 17 по 21 января 2021 года, когда ожидается сильное магнитное возмущение, такой категории граждан, следует быть наготове.
Особое внимание своему здоровью необходимо уделять людям, у которых присутствуют заболевания сосудов и сердца, поскольку именно по этим местам приходится основной удар при магнитных волнениях. Также, в целом, всем тем, у кого отмечаются какие-либо хронические заболевания, рекомендуется иметь в своей аптечке необходимые лекарственные препараты. Главная опасность магнитных бурь – это обострение как раз таких, сопутствующих заболеваний.
Рекомендуется:
-больше гулять на свежем воздухе
-поддерживать общую активность организма
-стараться снижать негативное влияние вредных веществ, в виде курения и употребление алкоголя
-больше употреблять в пищу свежих овощей и фруктов
-отказаться от жирной, жаренной, мясной продукции.
Всегда полезными для организма будут походы в баню, принятие контрастных душей, закаливание организма, в общем, все то, что позволит укрепить сосудистую систему, которая всегда под прицелом во время сильных магнитных бурь.