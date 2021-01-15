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Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

10:36 15.01.2021
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3 марта в газете мы опубликуем проект, и вы сможете подарить самому близкому человеку на земле уникальный подарок. Спешите - у вас есть шанс попасть в газету!

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Фотопроект «Селфи с мамой» опубликуем 3 марта в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! Запускаем новый фотомарафон — «Селфи с мамой». Он уже стал традиционным. Посвящаем его 8 марта, а точнее, самому близкому и самому дорогому на земле человеку – маме.

Фотопроект «Селфи с мамой» опубликуем 3 марта в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вы сможете купить газету и подарить маме.

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Селфи с мамой». Подпишите имя и фамилию мамы.
На фото могут быть мамы, уже ушедшие в другой мир. Но мама вечно живет в нашем сердце и оберегает нас.

Кроме газеты мы разметим альбом «Селфи с мамой» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 26 февраля 2021 года. Ждем!

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Мама Анна Мельчакова

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Мама Парфенова Алла
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Фото прислала Алёна Волкогонова
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Чернышова Ольга Николаевна с дочками Катей и Настей
8 марта мама фотомарафон "Селфи с мамой"
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