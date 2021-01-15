Торт негр в пене: Простой рецепт лакомства для детей и взрослых

Этот торт хорош тем, что в него можно положить недоеденное застоявшееся варенье.

Очень интересный и быстрый торт

Очень интересный и быстрый торт. Для праздничного стола, на мой взгляд, в нем не хватает изысканности, а вот родными и близкими будет съеден с благодарностью. Ещё этот торт хорош тем, что в него можно положить недоеденное застоявшееся варенье. Хочу обратить внимание на то, что чем кислее было варенье, тем вкуснее и пышнее будет корж.

СОСТАВ

ТЕСТО



2 яйца 1 стакан сахара (200г) щепотка соли 1 стакан варенья (300~350г) 1 стакан кефира или сметаны (250г) 2 ч ложки соды (~15г) 2~2,25 стакана муки (320~360г) 1 ч ложка разрыхлителя при желании - 0,5~1 стакан грецких орехов (50~100г)

КРЕМ

500г деревенской сметаны или жирных 33~38% сливок 1 стакан сахарной пудры (200г)

Тесто

Для приготовления теста необходимо взять миску большого объёма, так как в процессе приготовления тесто будет сильно подниматься. В миске взбить яйца с сахаром и солью до побеления.

Положить варенье и влить кефир.

Если варенье слишком сладкое, то добавить 1~2 столовые ложки лимонного сока. Перемешать до равномерного окрашивания массы.

Насыпать в массу соду и тщательно перемешать. Смесь побелеет, станет пузыристой и сильно увеличится в объёме.



Вмешать в массу два стакана муки смешанной с разрыхлителем. Должно получиться густое тесто ляпающей консистенции.Если тесто слишком жидкое, а это зависит от густоты кефира, добавить немного муки.В готовое тесто при желании можно вмешать крупно дроблёные орехи.На дно формы d=22~26см положить кружок бумаги для выпечки.

Выложить в форму тесто/ торт "Негр в пене"

Разровнять поверхность.

Затянуть форму листом фольги. Заранее разогреть духовку до t=220°С и поставить в неё форму с тестом. Через 50 минут проверить готовность коржа, протыкая его деревянной палочкой прямо через фольгу. Если на палочке будет сырое тесто, допечь корж до готовности, проводя пробы каждые 10 минут. Готовый корж вынуть из духовки.

Если тесто прилипло к фольге, ни в коем случае не отдирать её, а оставить корж остывать на 20~40 минут. За это время на фольге сконденсируется влага, и она легко отделится от коржа. Остудить готовый корж до комнатной температуры. Холодный корж разрезать на 2 или 3 пласта.

Промазать торт кремом. Верх торта можно украсить орехами, ягодами или шоколадной стружкой.

Крем

Охлаждённые сливки взбить до небольшого загустения. Всыпать сахарную пудру и ещё раз взбить. Крем не должен быть твёрдым. Он должен остаться мягким и пластичным.

При желании половину сливок можно заменить на такой же вес магазинной 20% сметаны. В этом случае крем будет более жидким и с небольшим кисловатым привкусом.

Источник: good-cook.ru