Что можно и нельзя делать 15 января в Сильвестров день по народным обычаям? Почему женщинам нельзя готовить сегодня

Нельзя есть мясо домашней птицы и особенно – курицу.

Верующие 15 января отмечают Сильвестров день, который входит в праздничную святочную неделю

Верующие 15 января отмечают Сильвестров день, который входит в праздничную святочную неделю. По народному календарю сегодня Куриный праздник. Святого Сильвестра считают покровителем домашней птицы. Существуют определенные традиции, которым в народе следовали в этот день.

Традиции 15 января

На Куриный праздник домашней птице уделяли особое внимание: вкусно кормили, стелили свежую солому в чистый курятник. Для того, чтобы птица не болела, вешали в помещении, где она содержалась, круглый камень с отверстием посередине.

Что можно делать в Сильвестров день

В народе принято проводить ритуалы на исцеление. Гадать на погоду, изготавливать защитные обереги (защищают от злых духов), и предсказывать, какими будут 12 месяцев в уже наступившем году.

Что нельзя делать в Сильвестров день

Основное, что нельзя делать 15 января в Куриный праздник и день Сильвестра – это есть мясо домашней птицы и особенно – курицу.

Согласно примете, кто ослушается запрета на употребление куриного мяса 15 января, тот потеряет свое счастье, притом, безвозвратно. Это поверье пошло от того, что в этот день чтят память святого Сильвестра, который в народе считался покровителем домашней птицы.

Нельзя 15 января пить спиртные напитки – темные силы придут и выпившего к себе заберут.

Не разрешалось 15 января подстригаться – волосы потом долго не будут расти.

Молодежь, встретившаяся на святочных гуляниях, не должна вести себя тихо. Ведь чем шумнее веселятся гуляющие, тем сильнее нечисть пугается и тут же разбегается.

Нельзя 15 января поднимать куриное перо с земли – может счастье упорхнуть.

Сегодня запрещалось лечить зоб – болезнь только усилится. Зато рекомендовалось в этот день изгонять из тела лихорадку. Считалось, что если это сделать в Куриный праздник, то больной скоро пойдет на поправку.

Не рекомендовалось 15 января делать уборку, используя обычную воду, иначе прилетят злобные духи и начнут вредить хозяевам. Чтобы этого не произошло, в воду для мытья окон, дверей и ставень добавляли освященную в храме водицу.

В Куриный праздник женщин не допускали к приготовлению ужина, иначе до весны все куры могут погибнуть.

Нельзя 15 января выкидывать крошки, оставшиеся после печенья, приготовленного накануне. Их давали склевать курам, чтобы они не болели.

Не разрешалось в Сильвестров день рассказывать свое сновидение, в котором приснилась курица или петух. Такой сон сулил прибыль. И чтобы не сглазить, желательно было об этом помалкивать.

Приметы на Сильвестров день

Синие вечерние облака – к перемене погоды.



Курица на одной ноге стоит – к стуже. Курица хвостом вертит – к метели.Если вечером на небе появились облака – жди перемены погоды.Если в этот день оба рога месяца остры и ярки – к ветру. Оба рога месяца круты – к морозу.Отлогие рога месяца – к ненастью.Тусклые звезды – к оттепели, а яркие – к морозу.Полевые мыши вылезли из нор, бегают по снегу – к оттепели в ближайшие дни.Белка в мороз покидает свое гнездо, спускается с дерева и бегает по земле – к потеплению.На Сильвестра день прибывает, а мороз крепчает.Петухи рано запели – к оттепели.Петух в эту ночь кричит – от нечистой силы дом охраняет. Петух запел поздно вечером – погода скоро изменится.Куры рано спать ложатся – к стуже.Гуси и утки в снегу купаются – тепло наступит.Буря на Сильвестра – жди сильных морозов в ближайшие дни.Сорока у дома кружится, норовит забраться под крышу – к вьюге.Если женщина забеременеет 15 января, то у нее родится сын.Старые люди говорят: на Сильвестра волосы не стригут, а то они с головы убегут (к лысине).Если в курятнике повесить так называемого «куриного бога» (круглый камешек на веревочке, с дырочкой посередине) – птица не будет болеть, и ее не похитит кикимора.Если протереть в этот день дверной косяк заговоренной водой – в дом никогда не войдет печаль и болезнь.Мясо птицы на Сильвестра не ели – чтобы счастье из дома, как птица, не упорхнуло.В этот день старухи и замужние женщины гадали на луковицах. 12 луковых долек посыпали солью и оставляли на ночь на столе. Поутру примечали: сколько луковок намокло – столько месяцев будут дождливыми.Если в курятнике перебросить через насест рваный лапоть или сапог – домовой кур не будет трогать.Если женщина на Сильвестра споткнется о кошку, у нее муж загуляет.

Источник: ysia.ru