Что можно и нельзя делать 15 января в Сильвестров день по народным обычаям? Почему женщинам нельзя готовить сегодня

Верующие 15 января отмечают Сильвестров день, который входит в праздничную святочную неделю. По народному календарю сегодня Куриный праздник. Святого Сильвестра считают покровителем домашней птицы. Существуют определенные традиции, которым в народе следовали в этот день.
Традиции 15 января
На Куриный праздник домашней птице уделяли особое внимание: вкусно кормили, стелили свежую солому в чистый курятник. Для того, чтобы птица не болела, вешали в помещении, где она содержалась, круглый камень с отверстием посередине.
Что можно делать в Сильвестров день
В народе принято проводить ритуалы на исцеление. Гадать на погоду, изготавливать защитные обереги (защищают от злых духов), и предсказывать, какими будут 12 месяцев в уже наступившем году.
Что нельзя делать в Сильвестров день
Основное, что нельзя делать 15 января в Куриный праздник и день Сильвестра – это есть мясо домашней птицы и особенно – курицу.
Согласно примете, кто ослушается запрета на употребление куриного мяса 15 января, тот потеряет свое счастье, притом, безвозвратно. Это поверье пошло от того, что в этот день чтят память святого Сильвестра, который в народе считался покровителем домашней птицы.
Нельзя 15 января пить спиртные напитки – темные силы придут и выпившего к себе заберут.
Не разрешалось 15 января подстригаться – волосы потом долго не будут расти.
Молодежь, встретившаяся на святочных гуляниях, не должна вести себя тихо. Ведь чем шумнее веселятся гуляющие, тем сильнее нечисть пугается и тут же разбегается.
Нельзя 15 января поднимать куриное перо с земли – может счастье упорхнуть.
Сегодня запрещалось лечить зоб – болезнь только усилится. Зато рекомендовалось в этот день изгонять из тела лихорадку. Считалось, что если это сделать в Куриный праздник, то больной скоро пойдет на поправку.
Не рекомендовалось 15 января делать уборку, используя обычную воду, иначе прилетят злобные духи и начнут вредить хозяевам. Чтобы этого не произошло, в воду для мытья окон, дверей и ставень добавляли освященную в храме водицу.
В Куриный праздник женщин не допускали к приготовлению ужина, иначе до весны все куры могут погибнуть.
Нельзя 15 января выкидывать крошки, оставшиеся после печенья, приготовленного накануне. Их давали склевать курам, чтобы они не болели.
Не разрешалось в Сильвестров день рассказывать свое сновидение, в котором приснилась курица или петух. Такой сон сулил прибыль. И чтобы не сглазить, желательно было об этом помалкивать.
Приметы на Сильвестров день
Синие вечерние облака – к перемене погоды.
Если вечером на небе появились облака – жди перемены погоды.
Если в этот день оба рога месяца остры и ярки – к ветру. Оба рога месяца круты – к морозу.
Отлогие рога месяца – к ненастью.
Тусклые звезды – к оттепели, а яркие – к морозу.
Полевые мыши вылезли из нор, бегают по снегу – к оттепели в ближайшие дни.
Белка в мороз покидает свое гнездо, спускается с дерева и бегает по земле – к потеплению.
На Сильвестра день прибывает, а мороз крепчает.
Петух в эту ночь кричит – от нечистой силы дом охраняет. Петух запел поздно вечером – погода скоро изменится.
Куры рано спать ложатся – к стуже.
Гуси и утки в снегу купаются – тепло наступит.
Буря на Сильвестра – жди сильных морозов в ближайшие дни.
Сорока у дома кружится, норовит забраться под крышу – к вьюге.
Если женщина забеременеет 15 января, то у нее родится сын.
Старые люди говорят: на Сильвестра волосы не стригут, а то они с головы убегут (к лысине).
Если протереть в этот день дверной косяк заговоренной водой – в дом никогда не войдет печаль и болезнь.
Мясо птицы на Сильвестра не ели – чтобы счастье из дома, как птица, не упорхнуло.
В этот день старухи и замужние женщины гадали на луковицах. 12 луковых долек посыпали солью и оставляли на ночь на столе. Поутру примечали: сколько луковок намокло – столько месяцев будут дождливыми.
Если в курятнике перебросить через насест рваный лапоть или сапог – домовой кур не будет трогать.
Если женщина на Сильвестра споткнется о кошку, у нее муж загуляет.
Источник: ysia.ru