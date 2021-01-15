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День памяти святого Серафима Саровского отмечается 15 января: История Святого и чудеса, которые сотворил преподобный

08:20 15.01.2021 Фото: azbyka.ru
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Мощи Серафима Саровского покоятся в Серафимо-Дивеевском женском монастыре, который благодаря этому является одной из самых известных обителей России.

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Преподобный Серафим Саровский
Сюжет: Православные обряды
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Основные молитвы Серафиму Саровскому в праздник святого 15 января 2021 года: В чем помогает заступник?День памяти святого Серафима Саровского отмечается 15 января: История Святого и чудеса, которые сотворил преподобныйЕщё 653 новостей

Русская православная церковь чествует память преподобного Серафима Саровского дважды в год. 1 августа празднуется обретение его мощей в 1903 году. А 15 января православные христиане отмечают преставление преподобного. В дни памяти святого Серафима Саровского в храмах и монастырях по всей России совершается праздничная служба, а мужчины, которые носят имя святого, отмечают свои именины.

Будущий подвижник родился в 1754 году в Курске, в купеческой семье Мошниных. С детства он мечтал о монашеской жизни и в 24 года ушел в Саровскую пустынь на территории нынешней Нижегородской области.

Прожив значительное время в монастыре, инок Серафим по благословению настоятеля обители построил себе келью в глухом лесу в нескольких километрах от монастыря. В ней он прожил больше 15 лет, приходя в монастырь лишь в воскресные и праздничные дни. Во время затворничества на преподобного напали грабители, которые жестоко избили его, в связи с чем на всю жизнь он остался сгорбленным — таким его изображают и на иконах. Однако своих обидчиков Серафим простил и просил не наказывать их.

Время уединения преподобного было связано с особыми молитвенными трудами. С сильным духовным искушением святой боролся подвигом столпничества. Тысячу дней и ночей с воздетыми руками преподобный Серафим молился на камне: днем — в своей келье, а ночью — в лесу. Позже он взял на себя подвиг молчания на три года, перестав в это время посещать даже монастырь.

За свои труды подвижник обрел дары прозорливости и чудотворения и после длительного затвора стал принимать всех приходящих к нему за советом и утешением. Современники Серафима Саровского особо отмечали, что святой исцелял не столько кротким словом, сколько любовью и радостью, исходившими от него. К любому человеку преподобный с умилением обращался «радость моя».

Еще при жизни Серафима Саровского уважали, в обитель стекались люди со всей России, чтобы услышать его наставления относительно духовной жизни, получить совет. После мирной кончины преподобного в 1833 году почитание стало особенным. По свидетельству очевидцев, на его могиле часто совершались чудеса. В 1903 году преподобного причислили к лику святых.

Сейчас мощи Серафима Саровского покоятся в Серафимо-Дивеевском женском монастыре, который благодаря этому является одной из самых известных обителей России. Ежегодно в дни памяти святого здесь совершаются особо торжественные богослужения с участием Патриарха, куда стекаются тысячи паломников.

Источник: calend.ru

15 января 2021 День памяти святого Серафима Саровского история праздник святой
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