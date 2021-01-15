С Днем следственного комитета РФ замечательные поздравления 15 января 2021 года

С Днем следственного комитета РФ - 15 января 2021 года

15 января 2011 года Следственный комитет был выведен из состава Прокуратуры, и именно этот день теперь принято считать профессиональным праздником следователей. Хотя, история этой профессии уходит своими корнями аж в 1713, когда в России появились майорские и следственные канцелярии, подчинялись которые лично Петру I. Независимые органы беспристрастно разбирали дела в отношении любых лиц.

И вот в 2011 году идея Петра I получила свое второе рождение. Следственный комитет РФ подчиняется теперь непосредственно главе государства. А это дает возможность сотрудникам вести разбирательства, не смотря на ранги и регалии участников того или иного разбирательства. А сами следователи в шутку говорят, что 15 января отмечают свой «день независимости».

***

С Днем Следственного комитета!

Пусть будет ваша жизнь согрета

Всегда улыбками друзей,

Чтобы мечталось веселей!

И чтобы планы исполнялись,

Успехи вам навстречу мчались,

Работа ровно, гладко шла,

Зарплата чтобы подросла!

***

Тебя преступник пусть боится,

Отважный, грамотный следак,

И пусть плохого не случится,

И не сорвет все планы враг!

В любом ты деле победитель,

И пусть и дальше будет так,

Ведь ты — законности хранитель,



Тебе — здоровья, мира, благ!

***

Поздравляю с Днём образования Следственного комитета России и хочу пожелать уверенных дорог к успеху, ключа к разгадке любого вопроса, нужной информации под рукой и огромных возможностей в каждом деле.

***

Сегодня мы шлем поздравление это —

Сотрудникам следственного комитета:

Желаем всяческих наград,

А на погоны — звездопад,



Любви тележку — в каждый дом,И материальных благ при том!А главное — желаем всемИметь здоровье без проблем!

***

В нелегкой вашей следственной работе

Желаю дел непыльных и успешных.

И быть в заслуженном всегда почете,



Побед, каких до этого не знали прежде.

Желаю всех призвать быстрей к ответу,

И больше личной жизнью наслаждаться.

С Днем следственного вас я поздравляю Комитета.

Желаю в лаврах славы вам купаться!

***

Сегодня праздник важный,

И с ним поздравить я спешу,



Ты смелый очень и отважный,Сумеешь защитить страну!

С Днем Следственного комитета,

Желаю горя, бед тебе не знать,

И нашу матушку Россию,

От всех преступников спасать!

***

Вы стоите на страже закона,



Выбрав правильный жизненный путь.На плечах ваших сильных погоныНам о чести забыть не дают.

Будет пойман матерый преступник,

Не скрыть правды ушлым врунам.

Вы закона уверенный спутник,

Мы порядком обязаны вам.

Я сегодня хочу вас поздравить,



И от сердца всего пожелатьНе сдаваться житейским невзгодам,И всегда и во всем процветать!

***

Сотрудник следственного комитета —

И очень трудно, и почетно это,

Но ты справляешься, законность охраняя,

Нам жить спокойнее, счастливей помогая!

Пусть звезды лягут на твои погоны,

В карманах будут даже миллионы,

Чтоб ты почувствовал себя крутым на деле,

А все преступники бы пикнуть не посмели!

***

Ваш труд не всеми почитаем,

Но добрым быть для всех нельзя,

И с вами мы прекрасно знаем,



Вы криминалу не друзья.

Упорно следствие своё ведёте,

В дедукции и равных нет,

Врагу пощады не даёте,

Забыв про отдых, сон, обед.

Так разрешите вас поздравить,

В борьбе нелёгкой вам побед,

Друзья, мы не устанем славить,



Всем нам так нужный комитет!

***

Пусть пореже будет нужен

В твоем деле пистолет,

Следственный пусть процветает

Твой любимый комитет.

Службы легкой пожелаю,

Верь в свое призвание,



Пусть работа принесетСчастье и признание.

***

Равных в силе и смекалке

Вам, я знаю, точно нет.

С праздником всех поздравляю,

Следственный наш комитет.

Служба пусть успешной будет,



Звания пускай растут,Ну а дома пусть с любовью,Пониманием вас ждут.

Крепкого вам всем здоровья,

Не сдаваться, не хандрить

И на благо всей России

Верно, преданно служить.

Источник: pozdravok.ru