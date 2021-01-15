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С Днем следственного комитета РФ замечательные поздравления 15 января 2021 года

01:00 15.01.2021 Фото: pozdravok.ru
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Следователи в шутку говорят, что 15 января отмечают свой «день независимости».

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С Днем следственного комитета РФ - 15 января 2021 года

15 января 2011 года Следственный комитет был выведен из состава Прокуратуры, и именно этот день теперь принято считать профессиональным праздником следователей. Хотя, история этой профессии уходит своими корнями аж в 1713, когда в России появились майорские и следственные канцелярии, подчинялись которые лично Петру I. Независимые органы беспристрастно разбирали дела в отношении любых лиц.

И вот в 2011 году идея Петра I получила свое второе рождение. Следственный комитет РФ подчиняется теперь непосредственно главе государства. А это дает возможность сотрудникам вести разбирательства, не смотря на ранги и регалии участников того или иного разбирательства. А сами следователи в шутку говорят, что 15 января отмечают свой «день независимости».

***

С Днем Следственного комитета!
Пусть будет ваша жизнь согрета
Всегда улыбками друзей,
Чтобы мечталось веселей!

И чтобы планы исполнялись,
Успехи вам навстречу мчались,
Работа ровно, гладко шла,
Зарплата чтобы подросла!

***

Тебя преступник пусть боится,
Отважный, грамотный следак,
И пусть плохого не случится,
И не сорвет все планы враг!

В любом ты деле победитель,
И пусть и дальше будет так,
Ведь ты — законности хранитель,

Тебе — здоровья, мира, благ!

***

Поздравляю с Днём образования Следственного комитета России и хочу пожелать уверенных дорог к успеху, ключа к разгадке любого вопроса, нужной информации под рукой и огромных возможностей в каждом деле.

***

Сегодня мы шлем поздравление это —
Сотрудникам следственного комитета:
Желаем всяческих наград,
А на погоны — звездопад,

Любви тележку — в каждый дом,
И материальных благ при том!
А главное — желаем всем
Иметь здоровье без проблем!

***

В нелегкой вашей следственной работе
Желаю дел непыльных и успешных.
И быть в заслуженном всегда почете,

Побед, каких до этого не знали прежде.

Желаю всех призвать быстрей к ответу,
И больше личной жизнью наслаждаться.
С Днем следственного вас я поздравляю Комитета.
Желаю в лаврах славы вам купаться!

***

Сегодня праздник важный,
И с ним поздравить я спешу,

Ты смелый очень и отважный,
Сумеешь защитить страну!

С Днем Следственного комитета,
Желаю горя, бед тебе не знать,
И нашу матушку Россию,
От всех преступников спасать!

***

Вы стоите на страже закона,

Выбрав правильный жизненный путь.
На плечах ваших сильных погоны
Нам о чести забыть не дают.

Будет пойман матерый преступник,
Не скрыть правды ушлым врунам.
Вы закона уверенный спутник,
Мы порядком обязаны вам.

Я сегодня хочу вас поздравить,

И от сердца всего пожелать
Не сдаваться житейским невзгодам,
И всегда и во всем процветать!

***

Сотрудник следственного комитета —
И очень трудно, и почетно это,
Но ты справляешься, законность охраняя,
Нам жить спокойнее, счастливей помогая!

Пусть звезды лягут на твои погоны,
В карманах будут даже миллионы,
Чтоб ты почувствовал себя крутым на деле,
А все преступники бы пикнуть не посмели!

***

Ваш труд не всеми почитаем,
Но добрым быть для всех нельзя,
И с вами мы прекрасно знаем,

Вы криминалу не друзья.

Упорно следствие своё ведёте,
В дедукции и равных нет,
Врагу пощады не даёте,
Забыв про отдых, сон, обед.

Так разрешите вас поздравить,
В борьбе нелёгкой вам побед,
Друзья, мы не устанем славить,

Всем нам так нужный комитет!

***

Пусть пореже будет нужен
В твоем деле пистолет,
Следственный пусть процветает
Твой любимый комитет.

Службы легкой пожелаю,
Верь в свое призвание,

Пусть работа принесет
Счастье и признание.

***

Равных в силе и смекалке
Вам, я знаю, точно нет.
С праздником всех поздравляю,
Следственный наш комитет.

Служба пусть успешной будет,

Звания пускай растут,
Ну а дома пусть с любовью,
Пониманием вас ждут.

Крепкого вам всем здоровья,
Не сдаваться, не хандрить
И на благо всей России
Верно, преданно служить.

Источник: pozdravok.ru

15 января 2021 День следственного комитета РФ поздравления смс стихи
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