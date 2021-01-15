Певица Марина Девятова: Куда исчезла 37-летняя звезда народных песен?

Слава Девятовой начала постепенно угасать: мода на фольклорные песни стала проходить, а у самой Марины в жизни возникли трудности.

37-летняя певица Марина Девятова блистала на сцене более 10 лет назад

37-летняя певица Марина Девятова блистала на сцене более 10 лет назад. Сейчас звезда народных песен на телеэкранах практически не появляется. Частично это связано с потерей любимого человека. Как сейчас живет и выглядит Марина Девятова?

Миллионам телезрителей нравится голос талантливой певицы Марины Девятовой. Девушка, удостоенная многих наград, исполняет русские народные песни с самого детства. Это неудивительно, ведь звезда родилась в творческой семье. Ее отец был исполнителем народных песен, а мать – хореографом.

В возрасте трех лет Девятова уже хорошо пела и подавала большие надежды. Она окончила музыкальную школу, колледж, а затем стала пробовать себя в качестве артистки в ансамбле. Но настоящую славу Девятовой принес телепроект «Народный артист – 3», где девушка дошла до финала и проявила свой многогранный талант. С тех пор Марина стала желанной гостьей различных фестивалей, в том числе международных.

Однако слава Девятовой начала постепенно угасать: мода на фольклорные песни стала проходить, а у самой Марины в жизни возникли трудности. Ее первой любовью стал врач, с которой у певицы была большая разница в возрасте. Однако отношения закончились печально: мужчина скончался от рака. Затем Марина несколько лет встречалась с певцом Николаем Демидовым.

Замуж Девятова вышла в 2016 году за Алексея Пигуренко. Примерно с этого момента певица и перестала появляться на телеэкранах. В 2017 году у пары родилась дочь Ульяна. С тех пор Марина посвятила все свое время воспитанию наследницы.

Если сама звезда ведет закрытый образ жизни, то в сети часто появляются ее фотографии. В жизни Девятова обходится без своих красочных костюмов, одеваясь в сдержанные наряды. Также она предпочитает обходиться без макияжа. Пользователи отмечают, что русская красавица в последнее время набрала в весе, хотя она и часто занимается в тренажерном зале. Звезда также ездит с гастролями и выступает по приглашению на различных мероприятиях.

Источник: kleo.ru