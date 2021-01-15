Где берет новых терапевтов и медиков "скорой" в коронавирус ЦГБ Бердска, ответил министр Новосибирской области

«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в министерство здравоохранения региона с вопросом: Как решается проблема нехватки врачей-терапевтов и врачей скорой помощи в пандемию в Бердске? Кто работает, когда сотрудники «скорой» заразились?

Не хватает врачей скорой помощи в Бердске

В период пандемии в Бердске остро ощущался дефицит врачей-терапевтов, их и в «мирное» время не хватает в городе, часто один врач работает на два участка. При возросшем количестве вызовов сложилась критическая ситуация.

29 октября 2021 года «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с вопросом: Как решается проблема нехватки врачей-терапевтов и врачей скорой помощи в пандемию в Бердске? Кто работает, когда сотрудники «скорой» заразились?

Министр здравоохранения Константин Хальзов 30 декабря ответил «Курьер. Среда. Бердск»:

-Для устранения кадрового дефицита на территории Новосибирской области разработан комплекс мер, направленных на привлечение квалифицированных медицинских работников в сферу здравоохранения.

Как следует из ответа министра здравоохранения, эти меры включают в себя:

1. Выплаты молодым специалистам. Ежемесячная надбавка назначается и выплачивается молодым специалистам, впервые окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования и

заключившим в течение шести месяцев после окончания учебного заведения трудовые договоры по полученной специальности сроком не менее, чем на три года, с учреждением, подведомственным Минздраву Новосибирской области, в том числе в городе Бердск, и финансируемым из областного бюджета.

2. На территории Новосибирской области также реализуется программа предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам.

3. Осуществляется компенсация части стоимости найма жилого помещения медицинским работникам государственных медицинских организаций Новосибирской области.

4. Реализуются программы целевого обучения, предполагающие распределение выпускников в

государственные бюджетные учреждения согласно потребности медицинских организаций в медицинских кадрах.

5. К оказанию медицинской помощи в качестве медицинских работников и волонтеров привлечены обучающиеся и преподаватели ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет», Институт медицины и психологии В. Зельмана ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж».

6. В ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» (далее — ГБУЗ НСО «БЦГБ») имеется план работы с кадрами, включающий основные разделы: повышение квалификации сотрудников; работа с ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет», Бердским филиалом ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж».

-С целью оптимизации и совершенствования процесса поиска и подбора персонала была разработана стандартная операционная процедура «Порядок поиска и подбора кандидатов на вакантную должность». Размещение вакансий осуществляется в электронном виде ответственными исполнителями через внутренний сайт интерактивного портала центра занятости населения и через официальный сайт «Работа в России» - общероссийская база вакансий, - в завершении ответил министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск»: Кто работает, когда сотрудники «скорой» заразились? Константин Хальзов ответил:

-В случае отсутствия сотрудника бригады скорой медицинской помощи на рабочем месте, его обязанности выполняют другие сотрудники скорой медицинской помощи.