15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Где берет новых терапевтов и медиков "скорой" в коронавирус ЦГБ Бердска, ответил министр Новосибирской области

13:11 15.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в министерство здравоохранения региона с вопросом: Как решается проблема нехватки врачей-терапевтов и врачей скорой помощи в пандемию в Бердске? Кто работает, когда сотрудники «скорой» заразились?

% name% title
Не хватает врачей скорой помощи в Бердске

В период пандемии в Бердске остро ощущался дефицит врачей-терапевтов, их и в «мирное» время не хватает в городе, часто один врач работает на два участка. При возросшем количестве вызовов сложилась критическая ситуация.

29 октября 2021 года «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с вопросом: Как решается проблема нехватки врачей-терапевтов и врачей скорой помощи в пандемию в Бердске? Кто работает, когда сотрудники «скорой» заразились?

Министр здравоохранения Константин Хальзов 30 декабря ответил «Курьер. Среда. Бердск»:

-Для устранения кадрового дефицита на территории Новосибирской области разработан комплекс мер, направленных на привлечение квалифицированных медицинских работников в сферу здравоохранения.

Как следует из ответа министра здравоохранения, эти меры включают в себя:
1. Выплаты молодым специалистам. Ежемесячная надбавка назначается и выплачивается молодым специалистам, впервые окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования и
заключившим в течение шести месяцев после окончания учебного заведения трудовые договоры по полученной специальности сроком не менее, чем на три года, с учреждением, подведомственным Минздраву Новосибирской области, в том числе в городе Бердск, и финансируемым из областного бюджета.

2. На территории Новосибирской области также реализуется программа предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам.

3. Осуществляется компенсация части стоимости найма жилого помещения медицинским работникам государственных медицинских организаций Новосибирской области.

4. Реализуются программы целевого обучения, предполагающие распределение выпускников в
государственные бюджетные учреждения согласно потребности медицинских организаций в медицинских кадрах.

5. К оказанию медицинской помощи в качестве медицинских работников и волонтеров привлечены обучающиеся и преподаватели ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет», Институт медицины и психологии В. Зельмана ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж».

6. В ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» (далее — ГБУЗ НСО «БЦГБ») имеется план работы с кадрами, включающий основные разделы: повышение квалификации сотрудников; работа с ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет», Бердским филиалом ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж».

-С целью оптимизации и совершенствования процесса поиска и подбора персонала была разработана стандартная операционная процедура «Порядок поиска и подбора кандидатов на вакантную должность». Размещение вакансий осуществляется в электронном виде ответственными исполнителями через внутренний сайт интерактивного портала центра занятости населения и через официальный сайт «Работа в России» - общероссийская база вакансий, - в завершении ответил министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск»: Кто работает, когда сотрудники «скорой» заразились? Константин Хальзов ответил:
-В случае отсутствия сотрудника бригады скорой медицинской помощи на рабочем месте, его обязанности выполняют другие сотрудники скорой медицинской помощи.

нехватка врачей ответ министра пандемия Константин Хальзов Министерство здравоохранения Новосибирской области
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что бы вы ответили на запрос, если бы были на месте министра Хальзова?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли вернуть духи обратно в магазин
13:20 15-01-2021
Можно ли вернуть духи обратно в магазин
Стало известно о еще одной записке Тесака
13:15 15-01-2021
Стало известно о еще одной записке Тесака
БердскГде берет новых терапевтов и медиков "скорой" в коронавирус ЦГБ Бердска, ответил министр Новосибирской области
13:11 15-01-2021
Где берет новых терапевтов и медиков
БердскОказался неходячим инвалидом погибший вместе с супругой пенсионер в Бердске
13:09 15-01-2021
Оказался неходячим инвалидом погибший вместе с супругой пенсионер в Бердске
БердскНашли новую работу экс-директору управления образования Жанне Тузовой в Бердске. Станет директором детсада
13:04 15-01-2021
Нашли новую работу экс-директору управления образования Жанне Тузовой в Бердске. Станет директором детсада
БердскРозыск: похитили мужские брюки, джемпер и пуховую куртку неизвестные в магазине на ул. Ленина в Бердске. Они попали на видео
13:00 15-01-2021
Розыск: похитили мужские брюки, джемпер и пуховую куртку неизвестные в магазине на ул. Ленина в Бердске. Они попали на видео
Когда Вознесение Господне в 2021 году? Дата и традиции светлого православного праздника
12:50 15-01-2021
Когда Вознесение Господне в 2021 году? Дата и традиции светлого православного праздника
Бейджики вместо масок будут носить привитые от коронавируса жители России 2
12:45 15-01-2021
Бейджики вместо масок будут носить привитые от коронавируса жители России
БердскАвария на частной котельной ТГК-1: Похолодало в домах в центре Бердска. Когда вернется тепло, ответил Блинов
12:39 15-01-2021
Авария на частной котельной ТГК-1: Похолодало в домах в центре Бердска. Когда вернется тепло, ответил Блинов
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу СБОРЩИКА ТОВАРОВ
12:36 15-01-2021
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу СБОРЩИКА ТОВАРОВ