Что делать если муж изменяет? Как понять и раскрыть обман

Когда мужчина изменяет своей жене, то он начинает чувствовать вину за свой обман. Для того чтобы заглушить угрызения совести, начинает дарить подарки без повода.

Многие женщины подозревают своих возлюбленных в неверности

Многие женщины подозревают своих возлюбленных в неверности. Однако не все из них знают, как понять, что муж изменяет и обманывает. Существует множество способов узнать правду о любимом человеке.

Частые сюрпризы без повода

Некоторые психологи советуют задать прямой вопрос. Но какой же нормальный мужчина расскажет о своих изменах? Поэтому женщине лучше понаблюдать за любимым человеком, для того чтобы найти или не обнаружить в его поведении признаков лжи.

Когда мужчина изменяет своей жене, то он начинает чувствовать вину за свой обман. Для того чтобы заглушить угрызения совести, начинает дарить подарки без повода.

Это могут быть:

Шикарные букеты цветов или одна роза.

Дорогие предметы гардероба.

Поход в ресторан или прогулка.

Поездки за границу.

Несвойственные ему знаки внимания

Если раньше любимый никогда не интересовался делами своей женщины, не спрашивал ее, как прошел день, а сейчас начал проявлять знаки внимания, то следует понаблюдать за его поведением. Скорее всего, его избранница находится в ближайшем окружении жены. Заботой и проявлением интереса он пытается прикрыть свое любопытство и выяснить, не сталкивается ли его женщина с любовницей.

Не стоит сразу шпионить в его мобильном телефоне или проверять сообщения в социальных сетях и мессенджерах. Однако необходимо, находясь в компании общих знакомых, понаблюдать, с какой девушкой возлюбленный общается больше всего. На кого он чаще смотрит или за кем пытается поухаживать.

Постоянные задержки на работе

Многие женщины считают, что такое бывает только в кино. По их мнению, нормальный мужчина никогда не придумает в качестве прикрытия своей измены задержку на работе. Однако не стоит пренебрегать этим признаком.

Если мужа не повысили или он не перевелся на другую работу, но начал постоянно приезжать домой на несколько часов позднее, то подобное поведение можно смело относить к признаку измены.

Декоративная косметика и длинные волосы

Женщинам следует помнить, что в их распоряжении есть одежда мужчины. Человек, который обманывает, часто не может утаить физических признаков. После похода налево на рубашке мужа всегда можно найти остатки косметики или уловить аромат чужих духов.

Просто так на одежду не смогут попасть и волосы другой женщины.

Проблемы в постели

Во время интимной близости женщина может заметить, что мужчина к ней охладел. В этом случае необходимо попытаться выявить причину. Возможно, его просто не устраивают позы или он хочет попробовать что-то новое. Однако увиливание от разговора чаще всего свидетельствует об измене.

В промежутках между занятиями любовью организм мужчины восстанавливается, накапливая энергию. Поэтому если после прихода домой он отказывается провести даже 30 минут в спальне вместе с любимой женой, это может свидетельствовать об измене. Постоянно отказываться от секса муж не сможет, несмотря на усталость или сложности на работе.

Нет интереса к семейным проблемам

Муж, который раньше всегда спрашивал о делах в семье, справлялся об учебе детей или работе своей жены, не может резко утратить ко всему интерес. Скорее всего, у него появились другие заботы. Выяснить это можно, разговаривая с любимым.

Его неучастие в диалоге, постоянная забывчивость или странные вопросы могут свидетельствовать о том, что мысленно он находится в другом месте. В этом случае можно поинтересоваться у любимого, что сейчас происходит в его жизни. Возможно, у него проблемы на работе. Отсутствие этого — тревожный звоночек для его жены.

Нестыковки в рассказах

Наиболее частая проблема всех лжецов: они забывают, что говорили ранее. Мужчина, который обманывает, обязательно забудет, что он сказал. Это может касаться причин задержки на работе, поездок в командировку, походов в магазин и многого другого.

Если женщина замечает, что ее муж часто путается в своих рассказах, то его необходимо об этом спросить напрямую. Конечно, любой человек, пойманный на лжи, будет изворачиваться. Он может сказать, что ранее этого не говорил или просто ошибся сейчас.

Частые нестыковки в рассказах всегда свидетельствуют об обмане и изменах.

Как проверить мужа, находясь от него на расстоянии

Частые командировки — отличное прикрытие для изменщика. Мужчины пользуются тем, что женщины всегда считают виноватыми себя в их предательстве. Часто представительнице слабого пола неудобно признавать, что муж изменяет ей. Поэтому она пытается задавать завуалированные вопросы или проверять его телефон.

Когда командировки становится слишком частыми, а ответы мужа — невнятными, следует связаться с его руководством и уточнить, были ли поездки по работе. Необязательно спрашивать об этом напрямую. Можно уточнить, какой отель ему оплачивает организация. В качестве своего прикрытия девушка может сказать, что собирается сделать любимому сюрприз.

К другим признакам измены мужа во время командировки относятся:

Его нежелание разговаривать по видеосвязи.

Постоянное игнорирование сообщений или звонков, поступающих от жены.

Невозможность дать точный ответ на вопрос, в каком городе он находится или где остановился переночевать.



Его нежелание тратить время на телефонные разговоры.

Постоянные придирки по пустякам

Любимый мужчина никогда не будет упрекать свою жену за непостиранные вовремя носки или невыглаженную рубашку. Если муж начал придираться к тому, что в раковине невымытая посуда или не развешаны постиранные вещи, то его чувства к женщине охладели. Скорее всего, у него появилась другая возлюбленная, а он просто не знает, как сообщить бывшей любимой о том, что следует развестись.

Не стоит терпеть постоянные придирки по пустякам. Тогда как понять, что муж изменяет и обманывает? Лучше сразу вывести его на разговор. Это поможет дать ему понять, что жена не собирается мириться с таким отношением.

Итоги

Задать напрямую вопрос об измене представительницы слабого пола не могут, поскольку боятся обидеть своего избранника. Однако и быть обманутой тоже никому не хочется.

Можно понаблюдать за поведением любимого человека. Это поможет проанализировать его поступки и сделать вывод о происходящем.

Признаков, свидетельствующих об измене возлюбленного, существует достаточно. Если несколько из них совпадают, то с мужем необходимо серьезно поговорить.

Источник: kleo.ru