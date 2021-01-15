Когда сажать петунию? Как правильно посадить петунию на рассаду в домашних условиях

Петунию очень любят садоводы за ее продолжительное и красочное цветение

Петунию очень любят садоводы за ее продолжительное и красочное цветение. Но, чтобы успешно вырастить цветы в саду, важно знать, как сажать петунию на рассаду в домашних условиях.

Сроки посадки

Петуния отличается длительным периодом вегетации, поэтому цветы выращивают только рассадным способом. Если посадить семена сразу в открытый грунт, то цветения придется ждать очень долго. Поэтому цветоводы начинают заниматься рассадой уже в конце января. Но многие сажают семена в марте, тогда петуния зацветет в июне и будет радовать своим цветением до самых холодов.

Срок посадки во многом зависит от конкретного региона. Так, в Подмосковье, как и по всей средней полосе, семена сажают в течение февраля. При этом, если рассада будет расти на южных окнах, то в начале месяца, а если на северных, то в конце зимы. Также в конце февраля и в начале марта посев семян возможен и в Ленинградской области.

В середине марта высаживают семена на Урале — раньше не стоит, иначе рассада перерастет. На неделю позже сажают семена в Сибири, здесь лето бывает теплым, но, в отличие от других климатических зон, оно короткое.

Многие проводят посадку семян по лунному календарю, и петуния относится к тем растениям, которые принято высаживать на растущую Луну.

Выбор семян

Отвечая на вопрос, как в домашних условиях сажать петунию на рассаду, стоит начать с выбора семян, ведь без качественного посадочного материала вырастить красивые цветы не получится.

При покупке обращаем внимание на срок годности и, если у семенного материала он истек, то сразу отказываемся, так как петуния быстро теряет всхожесть. Стоит доверять только проверенным производителям.

Выбор посадочного материала во многом зависит и от того, где цветы будут расти. Если это кашпо, то берите ампельные и каскадные сорта, если клумба, то кустовые. Цветы группы Сурфиний и Мультифлора отличаются обильным цветением, а тем, кому важна величина цветка, стоит выбрать махровые крупноцветковые сорта.

Все петунии делятся на четыре группы. Ампельные подходят для выращивания на террасах, Флорибунда лучше смотрится в групповых посадках, многоцветковые – отличаются обильным цветением и крупноцветковые – диаметром цветка от 7 до 10 см.

Сроки посадки семян также зависят от сорта. Например, ампельную петунию сажают на 2 недели раньше, так как для прорастания и развития ей требуется больше времени.

Подготовка грунта

Подходящая почва – залог здоровой и крепкой рассады. Петуния любит рыхлую и мелкозернистую землю, низкую или нейтральную по кислотности, по питательным свойствам – среднего уровня. Для такого растения лучше всего подходят такие виды почвы:

суглинистая;

песчано-суглинистая;

песчано-глинистая.

Грунт можно купить или сделать самостоятельно.

Состав следующий:

по 1 части дерновой земли песка;

в 2 раза больше торфа;

½ части золы;

горсть перлита;

ложка калийного удобрения.

Другой вариант:

по 2 части дерновой земли, торфа, перегноя;

горсть перлита.

Еще варианты:

6 частей торфа и 3 части глины;

по 1 части песка и торфа, 2 части суглинка;

суглинок и торф в равном соотношении.

Песок можно заменить кокосовой стружкой, суглинок – перлитом.

Независимо от того, какой будет грунт, его нужно обязательно продезинфицировать. За 24 часа до посева пролить слабым раствором марганца или в течение часа прогреть в духовке.

Подготовка семян

Сажать петунию на рассаду можно из семян, купленных или собранных самостоятельно. Если посадочный материал не из цветочного магазина, то перед посадкой его нужно подготовить, а именно провести стратификацию. Она заключается в том, что за 2 месяца перед посадкой семена помещают в контейнер с мокрым песком и все это время держат в холодильнике.

Если семена покупные, то такую процедуру не проводят, но семенной материал можно проверить на всхожесть. Для этого марлю пропитывают слабым раствором марганцовки, помещают на нее семена и оставляют в тепле на неделю. И те семена, которые проклюнулись, можно высаживать.

Способы выращивания петунии из семян

Существует несколько способов выращивания рассады. Каждый имеет свои плюсы и минусы. Можно поэкспериментировать и выбрать для себя более удачный вариант.

Торфяные таблетки

Многие цветоводы хотят знать, как сажать петунию на рассаду в торфяных таблетках. Они представляют собой прессованный торф, который для сохранности формы помещают в специальную оболочку из сеточки.

Несмотря на то, что оболочка плотная, она спокойно пропускает воздух и влагу, а сами растения получают в достаточном количестве необходимые для их роста и развития питательные вещества. Провести посев в торфяные таблетки достаточно просто:

В общий контейнер помещаем все таблетки и заливаем теплой (обязательно отстоянной) водой, ждем полчаса.

Через указанное время таблетки должны напитаться водой и разбухнуть. Если в контейнере осталась вода, ее сливаем, но если кажется, что торф недостаточно увлажнен, но подливаем еще немного воды.



В каждую таблетку помещаем по одному семечку. Если они дражированные, то предварительно их увлажняем — просто капаем на них воду.Контейнер затягиваем пленкой или накрываем прозрачной крышкой.

Перед тем как в домашних условиях сажать петунию на рассаду в торфяных таблетках, важно узнать плюсы и минусы способа. Конечно, такой метод весьма эффективен, он обеспечивает хорошую всхожесть, корни растут крепкими и здоровыми. При этом использование торфяных таблеток позволит обходиться без дополнительной тары, что сэкономит место на подоконнике.

Но таблетки стоят дорого. Также важно следить за уровнем влажности, так как торф быстро высыхает. Перед посадкой нужно обязательно проверить кислотность, так как часто именно торфяные таблетки не подходят для петунии, за исключением редких сортов и дражированных семян.

На снег

Начинающие цветоводы мало знают о том, что в домашних условиях сажать петунию на рассаду можно со снегом. Метод интересный, простой, не требует полива. Главное — действовать быстро, пока снег не растаял.

Как сажать петунию на рассаду со снегом:

Контейнер наполняют подготовленным грунтом, разравнивают.



Сверху засыпают снегом, толщина снежного покрова должна быть от 1 до 1,5 см.Сверху раскладывают посадочный материал.Накрывают тару пленкой или прозрачной крышкой.

Минусы у такого способа пока не выявлены. Отмечают, что семена хорошо видны на белоснежном фоне, поэтому их легче равномерно распределить по всей поверхности.

С песком

Основное преимущество этого способа заключается в равномерном распределении семян по поверхности грунта. Для посева понадобится общая тара.

Далее следуют инструкции:

Рыхлую почву засыпают в контейнер, разравнивают и увлажняют.



В отдельную тару отправляют семена вместе с песком, перемешивают деревянной палочкой.Смесь из посадочного материала и песка равномерно распределяют по поверхности грунта.Содержимое контейнера еще раз увлажняют и накрывают.

Минус метода — в тщательной подготовке песка. Его нужно очистить от посторонних примесей, прокалить и просушить. Такой способ больше подходит для более опытных цветоводов — нужна сноровка.

В кассеты

Выращивание рассады в кассетах пользуется особой популярностью у многих, ведь этот метод позволяет избежать такой неприятной процедуры, как пикирование. У каждого растения будет своя емкость, поэтому корневая система развивается лучше.

Пошаговая инструкция:

Подготовленным грунтом наполняем кассеты, увлажняем.



С помощью смоченной в воде зубочистки кладем семечко по центру кассеты, слегка прижимаем к почве.Сверху немного присыпаем грунтом, еще слегка увлажняем, прикрываем пленкой или крышкой, которая часто продается в комплекте.

Для многих такой способ — самый лучший, но некоторые считают его слишком кропотливым.

Объем земли в кассетах небольшой, поэтому важно следить за уровнем влажности.

В кипяток

В качестве эксперимента можно попробовать такой необычный способ посева семян. Многие цветоводы уверяют, что он самый эффективный и позволит «разбудить» даже несвежие семена. Для посадки нужно подготовить контейнер и желательно кокосовый субстрат.

Далее:

Контейнер наполняют субстратом, сверху раскладывают посадочный материал.



Поливают кипятком и сразу накрывают крышкой, а затем еще оборачивают полотенцем, можно газетой.Спустя 24 часа полотенце убирают, оставляют только крышку.

Не все решаются на такой способ, считают его слишком экстремальным. Но даже ради интереса наравне с другими методами посева попробовать стоит.

В улитку

Посев семян в улитку – способ новый, но проверенный. В улитке рассада может спокойно расти до самой пересадки в уже открытый грунт. При этом корни саженцев не спутываются, они легко извлекаются, за ними просто ухаживать, да и сама конструкция позволит сэкономить место.

Чтобы сделать улитку, понадобится простая подложка, которую кладут под ламинат:

От подложки отрезают ленту длиной в 25 см, раскладывают на столе, а сверху кладут слой обычной туалетной бумаги.

Бумагу увлажняют и, отступив от верхнего края 1 см, раскладывают семена на расстоянии 1-2 см.



Посадочный материал присыпают грунтом (толщина слоя — 1 см), немного уплотняют.Поверх грунта кладут снова слой туалетной бумаги, которую опрыскивают водой.Теперь ленту аккуратно сворачивают в улитку, фиксируют резинкой и ставят в контейнер так, чтобы семена оказались вверху, накрывают.

Если семена посадить близко друг к другу, то растениям не будет хватать света.

Уход за рассадой

После посева всходы появляются примерно через 2 недели, до этого их держат под укрытием в помещении с температурой от +23 до +25 градусов. И, чтобы рассада росла крепкой и здоровой, ей нужно обеспечить правильный уход:

Полив. Петуния требует регулярного, но умеренного полива. Из-за нехватки влаги она засохнет, а избыток может стать причиной появления черной ножки. Всходы поливают каждый день, месячную рассаду – 3 раза в неделю.

Освещение. Растение очень любит свет, поэтому если семена были посажены в феврале, то, возможно, понадобится установка фитоламп.



Пикировка. Такая процедура проводится после появления первой пары настоящих листочков. Работа очень деликатная, так как корни саженцев очень хрупкие.Подкормка. После появления всходов нужно опрыскивать саженцы слабым раствором марганцовки в течение двух недель. Как только вырастет 3-4 настоящих листочка, подкармливают раствором «Кристалон», а через 14 дней после пикировки вносят удобрения для роста корней.Прищипывание. После пикировки нужно у центрального стебля аккуратно оторвать макушку. Если этого не сделать, то цветение будет скудным.

Петуния относится к растениям, которые любят тепло, поэтому на постоянное место ее нужно высаживать только тогда, когда минует угроза возвратных заморозков. Как правило, это происходит в середине мая, но все зависит от региона.

Вырастить рассаду петунии не так сложно, главное — позаботиться о том, чтобы растение получало все необходимое для своего роста и развития. Только так в клумбу можно высадить здоровую и крепкую рассаду, которая порадует красивым и долгим цветением.

Итоги

Петунию выращивают только рассадным способом из-за ее длительного периода вегетации.

Провести посев семян можно в кассетах, торфяных таблетках, со снегом, в кипятке и другими способами.



Для посева нельзя использовать старые семена, из них ничего не вырастет.Уход за рассадой — это полив, подкормка, освещение, пикировка и обязательно прищипывание.

Источник: kleo.ru