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Красота / Общество

Можно ли вернуть духи обратно в магазин

13:20 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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Право обратиться в магазин с претензией по поводу низкого качества товара и требованием вернуть деньги у вас есть.

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Если качественные духи не подходят вам по виду или комплекту, вернуть или обменять товар нельзя

Мне на праздники подарили много одинаковых духов, которые я давно хотела и поэтому «заказывала» всем знакомым. Но мне так много не надо! Говорят, духи обратно в магазин сдать нельзя. А есть ли какой-нибудь выход? Может, сказать, что они мне не подошли или плохого качества? Есть ли у меня такое право ?

Право обратиться в магазин с претензией по поводу низкого качества товара и требованием вернуть деньги у вас есть. Если есть жалобы претензия составляется в двух экземплярах и один остается у вас с подписью продавца. Только подавать ее не стоит. Нужно, чтобы действительно были основания сетовать на плохой товар. В ответ на претензию продавец может провести экспертизу, и в случае, если она признает, что духи хорошего качества, вам придется оплатить расходы на ее проведение. А стоит подобная услуга, скорее всего, дороже, чем ваши духи. И вы «проиграете» вдвойне.

Если качественные духи не подходят вам по виду или комплекту, вернуть или обменять товар нельзя. Они входят в специальный перечень товаров, которые можно сдать обратно в магазин, только если обнаружился брак.

Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар.

§ утв. Постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г.

Поэтому все, что могу посоветовать: не хитрить, а попробовать по-женски договориться с продавцом. Если в магазине есть возможность, он пойдет вам навстречу и просто поменяет новые духи на другие. В крайнем случае вы всегда можете переподарить лишний парфюм.

Источник: stolicaprava.ru

духи магазин можно ли вернуть товар
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