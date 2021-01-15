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Случится ли в России дефолт в 2021 году, объяснил эксперт

09:00 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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Экономический кризис 1998 года стал одним из самых тяжелых в истории страны, он назревал несколько лет.

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Эксперт рассказал, случится ли в России дефолт в 2021 году

Гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко в интервью РИА Новости заявил, что дефолта России в 2021 году точно не будет.

Отвечая на вопрос, что точно не случится в наступившем году, Тищенко сказал: "Я бы ответил, что мир точно не станет более предсказуемым. Но одно можно утверждать точно — дефолта России не будет".

Экономический кризис 1998 года стал одним из самых тяжелых в истории страны, он назревал несколько лет. Правительство РФ, отягощенное обязательствами СССР, не справлялось с огромным уровнем госдолга, было вынуждено запустить пирамиду ГКО (государственных краткосрочных облигаций). Усугубили ситуацию в тот год кризис азиатских экономик и обвал цен на нефть — основу экспорта России.

В результате 17 августа 1998 года правительство и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг — впервые в мировой истории государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте. Для россиян тот год надолго запомнился четырехкратной девальвацией рубля, потерей сбережений в банках и галопирующей инфляцией.

бедность дефолт кризис нищета
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