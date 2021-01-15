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Предупредили об опасности "ковидных паспортов" специалисты

08:00 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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При этом эксперт напомнила, что подобные "инфекционные паспорта" уже существуют, и их нужно получать перед посещением ряда стран Африки и Южной Америки.

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Более 85 млн человек в мире заразились коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Предложили подавлять коронавирус необычным способом ученые РоссииПредупредили об опасности "ковидных паспортов" специалистыЕщё 1145 новостей

Введение обязательных сертификатов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, для поездок в определенные страны может привести к снижению спроса на такие путешествия, поскольку многие российские туристы не готовы делать прививку в ближайшее время, а подобные ограничения способны вызвать страх и ощущение дискриминации, считают опрошенные РИА Новости специалисты в области туриндустрии.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах прошедшим вакцинацию от коронавируса с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из России, въезда в нее и пересечения ими государственных границ иностранных государств.
Руководитель компании "Фортуна Тур" Екатерина Кошелюк считает, что если даже будут введены "ковидные паспорта", то ограничений для поездок без них в 2021 году еще не будет, так как сама вакцина до конца не изучена и есть противопоказания для ее применения.

"Но если будут введены обязательные "ковидные паспорта" в определенных странах, то спрос на эти страны упадет, так как многие туристы нашей турфирмы не готовы делать прививку в ближайшее время. На данный момент туристы готовы сдать тест за несколько дней до вылета и лететь с отрицательным результатом", — сказала собеседник агентства.

Ментальную сторону проблемы введения подобных паспортов или сертификатов прокомментировала психолог Ольга Варегина.
"Ковидные паспорта" и связанные с ними ограничения могут вызвать у туристов страхи, агрессию, чувство дискриминации, разочарование и растерянность от того, что путешествия в привычном формате могут стать недоступны без прививки", — пояснила она РИА Новости.

При этом эксперт напомнила, что подобные "инфекционные паспорта" уже существуют, и их нужно получать перед посещением ряда стран Африки и Южной Америки.

карантин ковидный паспорт тотальный контроль
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