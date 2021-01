Названа дата съемок сиквела "Секса в большом городе"

Съемки начнутся в конце весны в Нью-Йорке

Героини известного американского сериала "Секс в большом городе" вновь вернутся на экраны в сиквеле под названием "And just like that..." на HBO Max, сообщает Variety. Съемки стартуют весной 2021 года.

Исполнительным продюсером станет Майкл Патрик Кинг. К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристен Дэвис (Шарлотта). Они же выступят исполнительными продюсерами. Ким Кэттролл (Саманта) не будет принимать участие в съемках.

В основе нового проекта — книга "Секс в большом городе" Кэндес Бушнелл и одноименный сериал, автором которого стал американский телевизионный сценарист и продюсер Даррен Стар. Он будет посвящен развитию отношений героинь.



"Я выросла вместе с этими персонажами, и мне не терпится увидеть, как сложится их история в этой новой главе", — заявила одна из представителей HBO Max Сара Обри.Шоу будет состоять из десяти эпизодов. Съемки начнутся в конце весны в Нью-Йорке. Дата релиза пока не сообщается. Актрисы уже поделились тизером в социальных сетях.

Источник: ria.ru