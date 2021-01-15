ЦРУ рассекретило все документы об НЛО. Есть данные по СССР

В рассекречивании документов огромную роль сыграл создатель интернет-хранилища The Black Vault Джон Гринвальд-младший. Всего собрано более 2700 страниц текста. Почти все документы связаны с таинственными случаями, которые произошли в прошлом веке, начиная с 1980-х годов, не только на территории США, но и в других странах. Например, в одном документе описан странный взрыв неподалеку от города Сасово в Рязанской области.

Кадр из видео ВМС США о предполагаемых наблюдениях НЛО. Рассекречено в 2020 году. Фото: ВМС США

По опубликованным данным, взрыв произошел в апреле 1991 года. Неполный перевод таков: «Ударная волна с ревом прокатилась по улицам, срывая крыши в некоторых районах, а также выбивая стекла и оконные рамы. Многоэтажные блоки качались. Никто не получил серьезных травм. Неизвестно, что могло вызвать взрыв. Одни утверждают, что сработали боеприпасы со времен последней войны, другие говорят, что виновата авиабомба. Некоторые объясняют случившееся упавшим метеоритом, но есть и те, кто якобы видел движущуюся огненную сферу. Ждем заключения специалистов».

Неполный перевод документа найдете выше. Фото: CIA UFO Collection

Стоит отметить, что точная причина взрыва до сих пор остается загадкой.