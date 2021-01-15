ЦРУ рассекретило все документы об НЛО. Есть данные по СССР

Всего собрано более 2700 страниц текста. Почти все документы связаны с таинственными случаями, которые произошли в прошлом веке, начиная с 1980-х годов, не только на территории США, но и в других странах. Например, в одном документе описан странный взрыв неподалеку от города Сасово в Рязанской области.
По опубликованным данным, взрыв произошел в апреле 1991 года. Неполный перевод таков: «Ударная волна с ревом прокатилась по улицам, срывая крыши в некоторых районах, а также выбивая стекла и оконные рамы. Многоэтажные блоки качались. Никто не получил серьезных травм. Неизвестно, что могло вызвать взрыв. Одни утверждают, что сработали боеприпасы со времен последней войны, другие говорят, что виновата авиабомба. Некоторые объясняют случившееся упавшим метеоритом, но есть и те, кто якобы видел движущуюся огненную сферу. Ждем заключения специалистов».
Неполный перевод документа найдете выше. Фото: CIA UFO Collection
Стоит отметить, что точная причина взрыва до сих пор остается загадкой.
В рассекречивании документов огромную роль сыграл создатель интернет-хранилища The Black Vault Джон Гринвальд-младший. Он потратил около 25 лет на то, чтобы добиться получения сведений от американского правительства. В своих действиях он руководствовался Законом о свободе информации (FOIA), который действует на территории США и предписывает полное или частичное обнародование информации правительства.