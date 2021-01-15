15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

ЦРУ рассекретило все документы об НЛО. Есть данные по СССР

08:30 15.01.2021 Фото: pixabay
0

В рассекречивании документов огромную роль сыграл создатель интернет-хранилища The Black Vault Джон Гринвальд-младший.

% name% title
В рассекречивании документов огромную роль сыграл создатель интернет-хранилища The Black Vault Джон Гринвальд-младший.

Всего собрано более 2700 страниц текста. Почти все документы связаны с таинственными случаями, которые произошли в прошлом веке, начиная с 1980-х годов, не только на территории США, но и в других странах. Например, в одном документе описан странный взрыв неподалеку от города Сасово в Рязанской области.

% name% title
                                                                                                    Кадр из видео ВМС США о предполагаемых наблюдениях НЛО. Рассекречено в 2020 году. Фото: ВМС США

По опубликованным данным, взрыв произошел в апреле 1991 года. Неполный перевод таков: «Ударная волна с ревом прокатилась по улицам, срывая крыши в некоторых районах, а также выбивая стекла и оконные рамы. Многоэтажные блоки качались. Никто не получил серьезных травм. Неизвестно, что могло вызвать взрыв. Одни утверждают, что сработали боеприпасы со времен последней войны, другие говорят, что виновата авиабомба. Некоторые объясняют случившееся упавшим метеоритом, но есть и те, кто якобы видел движущуюся огненную сферу. Ждем заключения специалистов».

% name% title
% name% title

                                                                                                                                   Неполный перевод документа найдете выше. Фото: CIA UFO Collection

Стоит отметить, что точная причина взрыва до сих пор остается загадкой.

В рассекречивании документов огромную роль сыграл создатель интернет-хранилища The Black Vault Джон Гринвальд-младший. Он потратил около 25 лет на то, чтобы добиться получения сведений от американского правительства. В своих действиях он руководствовался Законом о свободе информации (FOIA), который действует на территории США и предписывает полное или частичное обнародование информации правительства.

НЛО пришельцы тайна раскрыта
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Верите в НЛО?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Основные молитвы Серафиму Саровскому в праздник святого 15 января 2021 года: В чем помогает заступник?
08:50 15-01-2021
Основные молитвы Серафиму Саровскому в праздник святого 15 января 2021 года: В чем помогает заступник?
Предложили подавлять коронавирус необычным способом ученые России
08:45 15-01-2021
Предложили подавлять коронавирус необычным способом ученые России
Потеряна мужская чёрная сумка с документами на имя Вячеслав Сергейчук
08:44 15-01-2021
Потеряна мужская чёрная сумка с документами на имя Вячеслав Сергейчук
ЦРУ рассекретило все документы об НЛО. Есть данные по СССР
08:30 15-01-2021
ЦРУ рассекретило все документы об НЛО. Есть данные по СССР
Заблокировал таксопарк после удовлетворения таксиста во время поездки с фотографом Марией Дьяковой "Ситимобил"
08:27 15-01-2021
Заблокировал таксопарк после удовлетворения таксиста во время поездки с фотографом Марией Дьяковой
День памяти святого Серафима Саровского отмечается 15 января: История Святого и чудеса, которые сотворил преподобный
08:20 15-01-2021
День памяти святого Серафима Саровского отмечается 15 января: История Святого и чудеса, которые сотворил преподобный
Новая функция WhatsApp упростит работу с сообщениями
08:15 15-01-2021
Новая функция WhatsApp упростит работу с сообщениями
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 15 января 2021 года для всех знаков зодиака
08:10 15-01-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 15 января 2021 года для всех знаков зодиака
Борис Грачевский умер на 72 году жизни
08:09 15-01-2021
Борис Грачевский умер на 72 году жизни
Предупредили об опасности "ковидных паспортов" специалисты
08:00 15-01-2021
Предупредили об опасности