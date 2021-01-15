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Предложили подавлять коронавирус необычным способом ученые России

08:45 15.01.2021 Фото: pixabay
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Ранее немецкие и шведские ученые обнаружили, что применяющиеся для лечения гиперхолестеринемии флувастины могут подавлять коронавирус.

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Ранее немецкие и шведские ученые обнаружили, что применяющиеся для лечения гиперхолестеринемии флувастины могут подавлять коронавирус.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Предложили подавлять коронавирус необычным способом ученые РоссииПредупредили об опасности "ковидных паспортов" специалистыЕщё 1145 новостей

Российские ученые научились подавлять коронавирус с помощью фермента, входящего в состав змеиного яда. Группа экспертов под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина отметила, что этот фермент широко используется в борьбе с вирусами. Об этом сообщается на портале препринтов bioRxiv.

«Мы показали, что извлеченные из яда разных видов змей фосфолипазы А2 (PLA2) способны в разной степени защитить от коронавируса SARS-CoV-2 клетки (Vero E6), широко используемые в опытах с вирусами», — говорится в исследовании.

Самым эффективным оказался яд гадюк Никольского (Vipera nikolskii), отметили ученые. Вещество обладает мощной активностью против возбудителя COVID-19. Указанный вид змей обитает на Украине и юго-западе России. Как уточнили специалисты, в будущем яды могут стать перспективным составляющим противовирусных средств.

Ранее немецкие и шведские ученые обнаружили, что применяющиеся для лечения гиперхолестеринемии флувастины могут подавлять коронавирус. По данным исследователей, это вещество может оказывать влияние на зараженные клетки легких, тем самым препятствуя трансляции и репликации вируса.

змеиный яд коронавирус
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