Предложили подавлять коронавирус необычным способом ученые России

Ранее немецкие и шведские ученые обнаружили, что применяющиеся для лечения гиперхолестеринемии флувастины могут подавлять коронавирус.

Ранее немецкие и шведские ученые обнаружили, что применяющиеся для лечения гиперхолестеринемии флувастины могут подавлять коронавирус.

Российские ученые научились подавлять коронавирус с помощью фермента, входящего в состав змеиного яда. Группа экспертов под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина отметила, что этот фермент широко используется в борьбе с вирусами. Об этом сообщается на портале препринтов bioRxiv.

«Мы показали, что извлеченные из яда разных видов змей фосфолипазы А2 (PLA2) способны в разной степени защитить от коронавируса SARS-CoV-2 клетки (Vero E6), широко используемые в опытах с вирусами», — говорится в исследовании.

Самым эффективным оказался яд гадюк Никольского (Vipera nikolskii), отметили ученые. Вещество обладает мощной активностью против возбудителя COVID-19. Указанный вид змей обитает на Украине и юго-западе России. Как уточнили специалисты, в будущем яды могут стать перспективным составляющим противовирусных средств.

Ранее немецкие и шведские ученые обнаружили, что применяющиеся для лечения гиперхолестеринемии флувастины могут подавлять коронавирус. По данным исследователей, это вещество может оказывать влияние на зараженные клетки легких, тем самым препятствуя трансляции и репликации вируса.