15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Длительность года на Земле сокращается. 2021 год будет короче предыдущего

20:50 15.01.2021 Фото: pixabay.com
0

В связи с ускорением вращения Земли в 2020 году зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960 года).

% name% title
Ученые не исключают возможности иногда сокращать длительность года на секунду в связи с ускорением вращения Земли

Ученые не исключают возможности иногда сокращать длительность года на секунду в связи с ускорением вращения Земли, поскольку световые сутки начали опережать ход измеряемого по атомным часам всемирного времени. Об этом рассказали РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений. В составе этого института работает государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли.

"Последние десятилетия "вращательные" сутки были длиннее атомных. Поэтому приходилось, в среднем, раз в полтора года добавлять дополнительную секунду в шкалу времени UTC (Всемирное координированное время). Однако в последние четыре года продолжительность суток UT1 (шкала времени, определяемая вращением Земли) почти сравнялась с продолжительностью атомных суток, и введение дополнительной секунды в шкалу времени UTC не потребовалось. Если ускорение вращения Земли и дальше продолжится в том же темпе, то может оказаться, что секунду нужно будет не добавлять в шкалу UTC, а отнимать", ‒ сказали РИА Новости в институте.
Так ученые прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что в связи с ускорением вращения Земли в 2020 году зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960 года), а 19 июля день оказался короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды. 2021 год, как предполагается, будет еще короче.

С 1972 года во всемирное время в разные годы было добавлено суммарно 27 секунд, чтобы нагнать световой день. Первый раз "скачущую" секунду добавили 1 июля 1972 года, а последний ‒ в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года.

Источник: ria.ru

время длительность года земля секунда ученые РИА Новости
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Для вас время идет быстро?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда новый рост коронавируса произойдет в России, прогнозирует эпидемиолог
20:59 15-01-2021
Когда новый рост коронавируса произойдет в России, прогнозирует эпидемиолог
Длительность года на Земле сокращается. 2021 год будет короче предыдущего
20:50 15-01-2021
Длительность года на Земле сокращается. 2021 год будет короче предыдущего
Тело дедушки зашили в шторы и вынесли во двор: На похороны нет денег
20:49 15-01-2021
Тело дедушки зашили в шторы и вынесли во двор: На похороны нет денег
Носить маски после прививки от коронавируса призвал глава Минздрава 1
20:35 15-01-2021
Носить маски после прививки от коронавируса призвал глава Минздрава
Такого еще не было: Гриппа в России нет, завила Попова 2
20:22 15-01-2021
Такого еще не было: Гриппа в России нет, завила Попова
Точные сильные Крещенские гадания в ночь с 18 на 19 января
20:20 15-01-2021
Точные сильные Крещенские гадания в ночь с 18 на 19 января
Стало известно место похорон Бориса Грачевского, умершего от коронавируса
20:10 15-01-2021
Стало известно место похорон Бориса Грачевского, умершего от коронавируса
БердскРаскрыл свыше 50 уголовных дел за 2020 год отдел СКР Бердска. 15 января Следственному комитету России исполнилось 10 лет
19:56 15-01-2021
Раскрыл свыше 50 уголовных дел за 2020 год отдел СКР Бердска. 15 января Следственному комитету России исполнилось 10 лет
Налог на автомобиль 2020. Что будет, если не заплатить налог?
19:50 15-01-2021
Налог на автомобиль 2020. Что будет, если не заплатить налог?
У кого уже точно вырастут выплаты и пособия с 1 февраля 2021, озвучил Минтруд
19:39 15-01-2021
У кого уже точно вырастут выплаты и пособия с 1 февраля 2021, озвучил Минтруд