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Сводка погоды на 15 января в Бердске. Долгожданное потепление обещают синоптики

06:30 15.01.2021 Фото: pexels
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На дорогах гололедица.

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На дорогах гололедица.

Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью -20, -25°С, местами до -33°С, днём -15, -20°С, местами до -25°С.

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