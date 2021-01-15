Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью -20, -25°С, местами до -33°С, днём -15, -20°С, местами до -25°С.
Сводка погоды на 15 января в Бердске. Долгожданное потепление обещают синоптики
06:30 15.01.2021
На дорогах гололедица.
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От редакции
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БердскСводка погоды на 15 января в Бердске. Долгожданное потепление обещают синоптики
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