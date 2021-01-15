Детские выплаты в 2021 году: когда они придут?

Российские семьи, не успевшие обратиться с заявлениями о получении так называемых «новогодних путинских» выплат в сумме 5000 рублей, вправе сделать это в текущем месяце.

Получателем пособия по уходу за ребенком, которому еще не исполнилось полтора года, могут быть как мать, так и отец

Повышенные размеры пособий на детей, выплаты от государства по уходу за ребенком и «новогодние» 5000 от Путина – о мерах социальной поддержки российских семей читайте в материале информационного портала «Пронедра».

В январе наступившего 2021 года российским семьям, воспитывающим детей, традиционно можно рассчитывать на получение ряда пособий. Однако, порядок назначения отдельных из них изменили.

Декретные выплаты

Пособия женщинам, которые встали на учет в консультациях на ранних сроках беременности, подвергнут индексации с 1 февраля 2021-го. В этом месяце предусмотрены единовременные выплаты в сумме 675 рублей. Рассчитывать на них можно будущим матерям, вставшим на учет на сроке до 12-ти недель.

В 2021-м беременным продолжат выплачивать декретные. Их назначают за 70 дней до родов, а выплачивают через 70 дней после них. Работающим россиянкам деньги перечислят работодатели, а всем остальным – органы социальной защиты.

Выплаты при рождении ребенка

Каждой российской семье, в которой появляется ребенок, по закону положена фиксированная выплата в сумме 18 тысяч. Ее тоже подвергнут индексации 1 февраля. Обращаться с соответствующими заявлениями женщинам необходимо в течение полугода после родов.

Официально трудоустроенным россиянкам эти деньги, как и ранее, выплачивают работодатели, а остальным – органы соцзащиты.

Пособия по уходу за детьми в возрасте до полутора лет

Получателем пособия по уходу за ребенком, которому еще не исполнилось полтора года, могут быть как мать, так и отец, то есть тот, кто берет на себя обеспечение полноценного ухода за ним. Индексацию указанных выплат также планируют в России на 1 февраля 2021 г.

Напомним, минимальное пособие составляет сегодня 6 752 руб. Трудоустроенному родителю можно рассчитывать на сумму в 40 процентов от собственного среднего дохода. Максимум достигает на данный момент отметки в 27 984,66 руб.

Когда будут перечислять 5000 на детей в возрасте до 8 лет в январе 2021 года

Российские семьи, не успевшие обратиться с заявлениями о получении так называемых «новогодних путинских» выплат в сумме 5000 рублей, вправе сделать это в текущем месяце.

Средства предусмотрены в бюджете на детей в возрасте до семи лет включительно и на тех, кто достиг восьмилетнего возраста с 18 декабря 2020-го до 31 марта 2021 года.

Суммы по 5000 рублей перечислят российским семьям до конца января 2021 года.

Источник: Пронедра