Посевной календарь на февраль 2021 по фазам луны

Фазы небесного светила воздействуют на корни растений, следовательно, посадка в определенный день может ускорить всходы или, напротив, замедлить их рост.

В конце зимы растениям необходимо уделить особое внимание, позаботиться о благоприятных условиях для вегетации

В конце зимы растениям необходимо уделить особое внимание, позаботиться о благоприятных условиях для вегетации. А во второй половине месяца заняться посевом семян на рассаду. Для удобства садовода и огородника создан лунный посадочный календарь на февраль 2021 года.

Перечень работ в саду

В саду всегда много работы. Через пару недель после новогодних праздников пора приступать к делу. Навести порядок в теплицах, во избежание наледи стряхнуть с деревьев и кустарников снег и постепенно начать борьбу с вредителями.



Как только начнет сходить снег, самое время побелить деревья специальной водоэмульсионной краской, обрезать сухие ветви и заняться посевом зелени у себя дома. Заблаговременно начать закупать удобрения и все необходимое для защиты растений.

Как только погода в дневное время суток начнет достигать плюсовых значений, определиться с посадочными днями и заняться проращиванием культур с долгим вегетационным периодом в помещении, чтобы потом пересадить их на постоянное место.

Список работ на участке включает в себя:

посадку деревьев и кустарников;

окучивание снегом приствольного пространства;

замену или установку приманок для вредителей;

закупку новых семян и отбор посадочного материала;

выращивание рассады на подоконнике и в теплице;



заготовку черенков под прививку;составление плана для посева на рассаду с учетом благоприятных дней;наполнение кормушек для птиц;выгонку (досрочное выведение из режима покоя под воздействием определенных факторов, таких как температура, влажность, освещённость) луковичных растений;прививку (способ вегетативного размножения), применяемую для ряда плодовых культур, не способных укореняться черенками или отводками. В основном это яблоня, груша, слива, абрикос и кустовая роза.

Это ​далеко не весь перечень работ. Садоводу, у которого на участке много плодовых деревьев и кустарников, необходимо знать сроки обрезки. Как правило, подобная манипуляция выполняется зимой, когда растения еще находятся в спячке. На улице при этом не должно быть ниже 8 градусов по Цельсию.

Февраль — оптимальное время для вырубки старых корневищ. В этот период стоит привести в порядок ягодные кустарники (крыжовник, смородину), удалив старые ветви лещины. Также необходимо внимательно осмотреть стволы. При обнаружении на них старых ран – замазать, используя противогрибковое средство.

Влияние фаз Луны на посадку растений

Фазы небесного светила воздействуют на корни растений, следовательно, посадка в определенный день может ускорить всходы или, напротив, замедлить их рост. Чтобы получить хороший урожай, следует ориентироваться на лунный посадочный календарь, в котором садоводам и огородникам даны рекомендации касаемо того, что можно делать в феврале 2021 года.

Убывающая Луна – благоприятное время для клубневых культур, расположение плодов которых находится под землей. Тогда как на растущую Луну комфортно себя ощущают цветы, зелень, огурцы, перец и томаты.

Огороднику придет на помощь таблица, с указанием того, когда и что сажать в феврале 2021 года:

Лунный посадочный календарь садовода и огородника на февраль 2021 года

Период осуществления посадки

В последний зимний месяц начинается активная подготовка участка к началу нового сезона. На посадку оказывают огромное влияние не только фазы Луны, но и климатические условия конкретного региона.

В феврале погода неустойчивая, с резкими температурными перепадами. Днем уже греет солнце, причем так, что может нанести ожог деревьям. С целью защиты их от ультрафиолетового излучения следует побелить стволы разведенной известью (300 грамм на 10 литров воды).

В середине месяца — привить растения с помощью черенков. Затем поместить в ящики, присыпав слегка смоченными опилками, и оставить в таком состоянии в теплом месте, создав условия комнатной температуры на неделю, а лучше на 10 дней.

Затем приступить к постепенной закалке растений, для начала поместив их в погреб на некоторое время, и только потом высаживать в грунт.

По наблюдениям прошлых лет, к концу февраля в южных регионах и средней полосе России устанавливается благоприятная погода для высадки большинства цветочных культур, а также репчатого лука и ярового чеснока. Самое время высаживать на рассаду сладкий перец, томаты и огурцы для дальнейшей пересадки в тепличные условия. В теплых регионах начинают высаживать картофель.

В феврале необходимо заняться обрезкой ягодных кустарников, важно успеть сделать это до набухания почек. При обнаружении крупных экземпляров – убрать их. Велика вероятность того, что в них зимуют вредители.

Своевременно, в момент оттепели, снять укрывной материал с клубники и произвести первые подкормки. При соблюдении советов опытных садоводов и огородников у владельцев дачных участков есть все шансы получить хороший урожай.

Итоги

В феврале начинается подготовка участка к новому сезону. Садоводам и огородникам предстоит заняться покупкой семян, переборкой посадочного материала, уборкой теплиц, обрезкой и побелкой деревьев.

Последнюю процедуру проводят, когда на улице температура не опускается ниже 8 градусов по Цельсию.

На подоконнике высаживают рассаду. Когда погода достигнет плюсовых значений, растения можно пересаживать в парник.

Источник: kleo.ru