5 наставлений преподобного Серафима Саровского на жизнь для каждого верующего человека в праздник Святого 15 января 2021 года

Какая бы проблема не мучила человека – о жизни и смерти, о любви и ненависти, о работе и об отдыхе – на все вопросы найдется ответ в трудах Святого Серафима Саровского.

Преподобный Серафим оставил нам богатейшее наследие – свои наставления, которые могут пригодиться в каждый момент жизни

На русской земле появилось немало сподвижников и проповедников православия. Но одним из самых любимых и почитаемых святых можно назвать Серафима Саровского. Всей своей жизнью он показывал пример бесконечной веры, самоотверженности и любви к Богу и ближним в той мере, в какой нам заповедовал сам Господь.

Наставления

Преподобный Серафим оставил нам богатейшее наследие – свои наставления, которые могут пригодиться в каждый момент жизни, дать правильное направление мыслям и действиям православного христианина, если вдруг в его жизни возникнут какие-то духовные или мирские затруднения.

Сам преподобный не писал на бумаге, но его современники, которым довелось общаться с ним, аккуратно записывали его проповеди, беседы и наставления. В результате после смерти Серафима Саровского, в 1837 году было составлено его жизнеописание, приложением к которому шли Наставления.

В первое издание 1939 года вошло 33 наставления, затем они были расширены и дополнены, сейчас их количество составляет 43.

Какая бы проблема не мучила человека – о жизни и смерти, о любви и ненависти, о работе и об отдыхе – на все вопросы найдется ответ в трудах Святого Серафима Саровского.

5 наставлений для жизни

Каждое из 43 Наставлений является бесценным опытом духовного совершенствования, отшельничества и отрешения от мира, которое и помогло Серафиму постичь многие тайны жизни. Они были открыты ему по благословению Святого Духа. И не воспользоваться этим сокровищем – невиданная расточительность. Приведем всего 5 наставлений, которые пригодятся каждому в любой час.

О надежде

Все, кто твердо верит Богу, те получают от него сияние его негасимого Света и возводятся к нему.

Когда человек не имеет особой заботы о себе, уповая полностью на Бога, потому что верит Ему и любит Его, то эта надежда и есть самая верная и мудрая. Но это упование нужно использовать во имя любви к Богу и для дел добра и милости.

Когда же человек во всем полагается на свои силы, на свои дела, а к Богу приходит после того, как его постигнет неудача, то эта вера и надежда — ложная. Потерпев неудачу после того как начал дело, не обратившись к Господу, как можно идти к нему потом, когда уже нет иных средств для избавления от неудач и бед? Конечно, это тоже надежда на Бога, но в ней есть что-то уже двуличное и постыдное.

И мир приходит только в те сердца, которые надеются на Божью помощь изначально, зная, что не получится какое-то дело, значит — не нужно. А то, в чем Господь помог, и есть воплощенная Его помощь благодаря надежде на Него.

О хранении познанных истин

Не стоит открывать другим тайны своего сердца. Из тысячи людей найдется всего один, кто может сохранить твои тайны. И это логично – мы сами свою тайну не храним, так зачем другим это делать?

Особенно это относится к тайнам своей духовной жизни. О ней можно говорить только с людьми, которые имеют духовный разум. Они рассмотрят этот разговор в ключе Священного Писания и Заповедей Божьих. И не засорят мирскими, человеческими понятиями и заботами разговор о душе.

Поэтому свои духовные ценности, которые были поняты или даны Святым Духом в моменты просветления, не стоит обсуждать во время пустых разговоров с людьми. И не нужно пытаться до посторонних доводить движения своего сердца, ума. Особенно, если они не настроены на понимание этих вещей, а тем более, если отвергают их. Стоит помнить слова Иисуса Христа, что не стоит метать бисер перед свиньями, чтобы они его не затоптали и вас не съели, обернувшись. Именно поэтому Святой Серафим учит всех верующих всеми силами скрывать те дары, которые человек получает во время своей работы над собственной душой. Спасти других своим поучением простому человеку вряд ли удастся, а потерять эти дары очень легко.

Когда же необходимость в открытии этих тайн возникнет, то Господь даст знать об этом и даст силы для прославления Его имени, потому что сказано Богом: «Прославляющих меня – прославлю».

Об излишней попечительности

Только неверующие и малодушные люди слишком пекутся о житейских вещах. При этом они не надеются на Бога, а те блага, которые имеют, считают заработанными самими собой. Но если этих видимых, осязаемых благ мы не приписываем Господу, то какое право имеем ждать от Бога тех благ, которые обещаны нам в будущем – вечная жизнь нашей души и Царствие Небесное?

Серафим Саровский учит, что лучше для людей будет презирать временное и подверженное тлену – деньги, вещи, богатство. То же, что останется с нами навеки – бессмертная душа – должно нами постоянно улучшаться, доводиться до совершенства всеми силами и средствами. Потому что, когда мы будем бессмертны, то сможем созерцать Бога, как Святые Апостолы созерцают его и находятся с Ним в единении.

Излишнее попечение о земном, разумеется, отвлекает от небесного. И в этом трагедия всех, кто живет ныне на Земле.

О болезнях

Когда человек болеет, то его гордыня, его дух усмиряется, страсти ослабевают, наступает понимание того, что болезнь пришла не просто так. И становится ясно, что милосердие Божие посылает болезнь телу, чтобы излечить душу.

Болезни часто вызываются грехами, стоит оставить грех, и недуги уйдут. Ведь Бог создал тело, а не болезнь; душу, а не грех. Поэтому всю свою душевную любовь нужно отдавать Богу, соединяться с ним этой любовью. Когда люди теряют в себе приверженность первой заповеди Господа «Возлюби Господа своего всей душой своей», тогда и приходят к ним недуги и телесные страдания. То есть не Бог посылает нам болезни, а мы сами являемся их причиной.

Поэтому при болезни нужно благодарить Господа, что он послал недуг для того, чтобы страданием тела очистилась душа, обратилась к Богу, пришла к пониманию его воли и необходимости оставления греховных привычек. Измениться раз и навсегда – вот лучший путь к здоровью.

О неосуждении ближнего

Самый распространенный грех среди людей – это осуждение. Люди осуждают родственников, друзей, начальников, правительство – кого угодно, кроме себя.

Серафим Саровский в наставлении говорит, что осуждать нельзя никого, даже если своими глазами видел, как человек совершает грех или нарушал Божьи заповеди. Об этом говорил сам Иисус Христос: «Не судите, да не судимы будете». «Если кто думает, что он стоит, остерегайся, чтобы не упасть». Поэтому осуждать людей не нужно, потому что все люди грешны и какой мерой меряем мы, такой и нам отмеряно будет. Не осуждая никого, прощая людям их слабости, или не замечая их, можно получить прощение и благодать Святого Духа.

Заключение

Это лишь малая, незначительная часть наставлений Святого Серафима Саровского, но насколько она поучительна, многогранна и требующа осмысления. Каждый православный христианин может почерпнуть для себя из этого источника мудрости живительную воду.

Источник: omolitvah.ru