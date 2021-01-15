Житие Святого Серафима Саровского в праздник преставления 15 января 2021 года

Миллионы людей каждодневно обращаются к Серафиму Саровскому с молитвами о помощи в делах житейских и в более серьезных проблемах.

Родился Преподобный 19 июля в 1759 году в купеческом семействе Мошниных

Благословен народ, имеющий святых небесных заступников у престола Божия. Их молитвами охраняется Отечество, спасается множество людей. Именно таковым для России стал преподобный Серафим Саровский, духовные наставления которого и помощь актуальны на протяжении многих поколений. И в настоящее время по горячим молитвам к Серафиму Саровскому происходят чудеса исцеления от тяжких болезней, отступают греховные искушения и соблазны, изгоняется зло.

Дни памяти:

27 июня – Собор Дивеевских святых



Житие Святого

Родился Преподобный 19 июля в 1759 году в купеческом семействе Мошниных. Отца его звали Исидором, а мать – Агафьей. При крещении младенец получил имя – Прохор.

1 августа – Обре́тение мощей. Собор Курских святых10 августа – Собор Тамбовских святых13 сентября (переходящая) – Собор Нижегородских святых15 января – Преставление, второе обре́тение мощей

С ранних лет Господь охранял жизнь и здоровье юного христианина:

В младенчестве, упав с недостроенной колокольни, Прохор остался невредим.

В отрочестве по молитвам у чудотворной иконы Божьей Матери «Знамение» он был избавлен от тяжкой болезни. Страдающему недугом, Прохору было видение Царицы Небесной, пообещавшей посетить его вскоре еще раз и исцелить. С той поры молитвенное прославление Божией Матери стало для отрока постоянным.

После выздоровления Прохор продолжил усердное изучение церковной грамоты, каждый день читал Священное Писание. Ему нравилось находиться в храме, постоянно возносить сердечную молитву и непрестанно размышлять о Боге. Он предпочитал пребывать в уединении и в безмолвии.

Влечение к иноческой жизни крепло у отрока день ото дня. Мать не препятствовала стремлениям сына и, когда наступил момент, благословила его на путь монашества медным распятием, которое Преподобный носил на груди до конца своей жизни.

В 1778 году Прохор стал послушником в Саровской обители, настоятелем в которой был смиренномудрый иеромонах Пахомий, ставший для юноши наставником.

В свободное от служения время, Прохор уходил в лес, взяв благословение наставника. Там в уединении проводил время в чтении Иисусовой молитвы и в духовных размышлениях. Подвижничеством, усердием в молитве, желанием постоянно служить Богу Прохор обратил на себя внимание братии и старчества. В 1786 году им был принят постриг в монашество с именем – Серафим.

Преподобному неоднократно доводилось лицезреть Святых Ангелов, поющих вместе с братией в храме во время литургии. А в великий четверг он удостоился видения Господа Иисуса Христа, сопровождаемого Небесными Бесплотными Силами. Чудесные события усиливали желание подвижника к отшельничеству. Каждый вечер, после окончания трудов в обители, Серафим уходил в лес, где в одиночестве всю ночь творил молитвы и предавался богомыслию.

В 1794 году преподобный попросил у настоятеля иеромонаха Исаии благословения на пустынножительство и переселился в глухой лес за несколько километров от монастыря.

Диавол «мысленной бранью» старался повлиять на преподобного, добиться, чтобы он оставил подвиги, забыл о спасении души. Но с помощью Господа, защищаясь молитвою и крестным знамением, Серафим побеждал искусителя. Проиграв, враг рода человеческого задумал умертвить старца. Наслал на него разбойников, которые сильно избили святого, проломили ему голову, сломали рёбра. Но, не найдя для себя ничего ценного в келье, устыдились своего лиходейства.

Преподобный Серафим, с трудом добравшись до монастыря, отказался от врачебной помощи, вручив свою жизнь Господу Богу и Пречистой Божьей Матери. Богородица явилась старцу во сне, сопровождаемая Апостолом Петром и Иоанном Богословом. Она указала на него и произнесла: «Сей от рода Моего». В тот же день преподобный смог подняться с постели, а через 5 месяцев достиг полного выздоровления. После полученных травм старец остался сгорбленным, но простил разбойников и попросил их не наказывать.

После смерти настоятеля обители, преподобный принял обет молчания, отрешившись от всех житейских помыслов. В 1825 году Пресвятая Богородица явилась к нему в сновидении и велела выйти из затвора. Теперь Серафиму предстояло взойти на высшую ступень монашества – старчество.

К этому времени иеромонах получил от Господа дар прозорливости и чудотворения и давал страждущим советы, исполненные мудрости и добра.

Чистая душа Серафима Саровского была взята к Престолу Господа Вседержителя 2 января 1833 года во время молитвы. Старца нашли коленопреклоненным перед иконой Божией Матери «Умиление».

26 января 1903 года по определению Святейшего Синода иеромонах Серафим был причислен к лику святых.

Незадолго до кончины старец говорил, что, когда его не станет, нуждающиеся в его помощи смогут приходить к нему «на гробик» и делиться своими проблемами. Он сказал: «Для вас я живой есть и буду вовеки!». И по сей день миллионы людей каждодневно обращаются к Серафиму Саровскому с молитвами о помощи в делах житейских и в более серьезных проблемах.

Источник: omolitvah.ru