Сегодня именины: 15 января отмечается 8 именин по церковному календарю

Мужчины
|Василий
|от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
|Кузьма
|от греческого имени Космас - «кузнец»
|Марк
|от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Серафим
|от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
|Сергей
|от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Женщины
|Ульяна
|русская форма имени Юлия, в переводе с латинского языка - «из рода Юлиев», «кудрявая», «пушистая» советское имя - в честь Ульянова Владимира Ленина
|Юлиана
|женская форма от Юлиан, происходящего от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - «пушистая», «кудрявая»