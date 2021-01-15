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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 15 января отмечается 8 именин по церковному календарю

07:10 15.01.2021 Фото: pixabay
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По святцам 15 января отмечается 8 именин: 6 мужских и 2 женских.

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Поздравляем от души!

Мужчины

Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Кузьма от греческого имени Космас - «кузнец»
Марк от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»

Женщины

Ульяна русская форма имени Юлия, в переводе с латинского языка - «из рода Юлиев», «кудрявая», «пушистая» советское имя - в честь Ульянова Владимира Ленина
Юлиана женская форма от Юлиан, происходящего от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - «пушистая», «кудрявая»
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