Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 января 2021 в России и мире

• День памяти преподобного Серафима Саровского
• День рождения Википедии (Wikipedia Day)
• День поиска пропавшего эха
• Международный день фетиша (International Fetish Day)
• День Главного штаба Военно-морского флота РФ
• День нотариуса Краснодарского края
• Гуманный день (Humanitarian Day) - США
• День чайного гриба (National Booch Day) - США
• День шляпы (National Hat Day) - США
• День бублика (National Bagel Day) - США
• День моря и океана (Day of the Sea and Ocean) - Индонезия
• День свежевыжатого сока (National Fresh Squeezed Juice Day) - США
• День дерева (Arbor Day) - Иордания
• День посадки деревьев - Египет, Мальта
• День армии - Индия
• День хангыля - КНДР
• День учителя - Венесуэла
• День выбоины (National Pothole Day) - Великобритания
• День Джона Чилембве - Малави
• День вооружённых сил - Нигерия
• День международного признания - Хорватия
• Именины у Сергея, Феогена, Ульяны, Иты, Павла
• Сильвестров день (Куриный праздник)
Важные даты
1208 убийство папского легата Пьера де Кастельно, что послужило причиной объявления Папой Иннокентием III Альбигойского крестового похода.
1582 в деревне Киверова Гора, близ Запольского Яма (южнее Пскова), между Россией и Речью Посполитой подписан Ям–Запольский мирный договор – перемирие сроком на 10 лет; один из дипломатических актов, завершивших Ливонскую войну 1558–1583. Русское государство отказалось от Лифляндии и Эстляндии в пользу Речи Посполитой.
1759 открыт для публики Британский музей.
1826 вышел первый выпуск французской газеты «Le Figaro».
1831 уральским промышленником Павлом Демидовым учреждена премия для содействия развитию наук – "Демидовская премия."
1892 Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете.
1919 в Бостоне, после взрыва на алкогольном заводе резервуара с мелассой, улицы города затопила волна патоки. Погиб 21 человек, еще около 150 пострадали (фото)
1920 арест Верховного Правителя России адмирала А. В. Колчака.
1993 в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137, серия мыльной оперы «Санта–Барбара».
2001 начал работу сайт «Википедии», wiki–энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.
2006 вернулась на Землю капсула аппарата «Стардаст», содержащая образцы космического вещества.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend