Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 января 2021 в России и мире

15 января - день клубничного мороженого

• День памяти преподобного Серафима Саровского

• День рождения Википедии (Wikipedia Day)

• День поиска пропавшего эха



• День образования Следственного комитета РФ• Международный день фетиша (International Fetish Day)• День Главного штаба Военно-морского флота РФ• День нотариуса Краснодарского края• Гуманный день (Humanitarian Day) - США• День чайного гриба (National Booch Day) - США• День шляпы (National Hat Day) - США• День бублика (National Bagel Day) - США• День клубничного мороженого (Strawberry Ice Cream Day) - США• День моря и океана (Day of the Sea and Ocean) - Индонезия• День свежевыжатого сока (National Fresh Squeezed Juice Day) - США• День дерева (Arbor Day) - Иордания• День посадки деревьев - Египет, Мальта• День армии - Индия• День хангыля - КНДР• День учителя - Венесуэла• День Клайпедского края - Литва• День выбоины (National Pothole Day) - Великобритания• День Джона Чилембве - Малави• День вооружённых сил - Нигерия• День международного признания - Хорватия• Именины у Сергея, Феогена, Ульяны, Иты, Павла• Сильвестров день (Куриный праздник)

Важные даты

1208 убийство папского легата Пьера де Кастельно, что послужило причиной объявления Папой Иннокентием III Альбигойского крестового похода.

1582 в деревне Киверова Гора, близ Запольского Яма (южнее Пскова), между Россией и Речью Посполитой подписан Ям–Запольский мирный договор – перемирие сроком на 10 лет; один из дипломатических актов, завершивших Ливонскую войну 1558–1583. Русское государство отказалось от Лифляндии и Эстляндии в пользу Речи Посполитой.

1759 открыт для публики Британский музей.

1826 вышел первый выпуск французской газеты «Le Figaro».

1831 уральским промышленником Павлом Демидовым учреждена премия для содействия развитию наук – "Демидовская премия."

1892 Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете.

1919 в Бостоне, после взрыва на алкогольном заводе резервуара с мелассой, улицы города затопила волна патоки. Погиб 21 человек, еще около 150 пострадали (фото)

1920 арест Верховного Правителя России адмирала А. В. Колчака.



1955 на заседании ЦК Коммунистической партии Китая принято решение о создании Китаем собственного ядерного оружия (фото)1993 в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137, серия мыльной оперы «Санта–Барбара».2001 начал работу сайт «Википедии», wiki–энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.2006 вернулась на Землю капсула аппарата «Стардаст», содержащая образцы космического вещества.

