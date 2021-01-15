Заблокировал таксопарк после удовлетворения таксиста во время поездки с фотографом Марией Дьяковой "Ситимобил"

Инцидент произошёл накануне, когда она ехала в аэропорт. Водитель сразу начал задавать ей личные вопросы, в том числе, когда у неё был «первый раз». Позже она заметила, что таксист вместо навигатора смотрит порно на телефоне, а через какое-то время мужчина и вовсе остановил машину на «две минуты» и начал в открытую заниматься онанизмом.

Таксист «Ситимобила» занялся мастурбацией во время поездки с клиенткой

О развитии событий инцидента с удовлетворяющим себя во время поездки с клиенткой водителя, рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в "Ситимобил" 14 января:

- Мы проверили таксопарк, в котором работал петербургский водитель, и заблокировали его за нарушение правил. В ходе изучения информации, в том числе случая со второй пострадавшей от действий того же водителя, мы выяснили, что таксопарк допускал этого водителя на линию под другим аккаунтом.

В Ситимобил существует уникальный ID для каждого водителя, благодаря которому мы пресекаем все попытки повторной регистрации в другом таксопарке после блокировки. Обойти отслеживание по ID возможно только при помощи фрода: по договоренности с таксопарком или украв аккаунт другого водителя. Оба эти случая являются злостным нарушением, поэтому мы приняли решение заблокировать таксопарк.

Мы будем следить за подключением новых водителей в Санкт-Петербурге, чтобы не допустить заблокированного водителя к подключению по подобной схеме через другой таксопарк.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", таксист «Ситимобила» занялся мастурбацией во время поездки с клиенткой. Сейчас девушка готовит заявление в полицию, Роспотребнадзор и прокуратуру, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Пострадавшая, фотограф из Петербурга заявила, что не будет замалчивать ситуацию.

- В полицию буду обращаться непосредственно, буду также обращаться в Роспотребнадзор с жалобой на оказание услуг и в прокуратуру. И замалчивать эту ситуацию я не собираюсь вообще, так как после этого мне написало немало девочек, и никто никуда не обращался.

Девушка рассказала, что инцидент произошёл накануне, когда она ехала в аэропорт. Водитель сразу начал задавать ей личные вопросы, в том числе, когда у неё был «первый раз». Позже она заметила, что таксист вместо навигатора смотрит порно на телефоне, а через какое-то время мужчина и вовсе остановил машину на «две минуты» и начал в открытую заниматься онанизмом.