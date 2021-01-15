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Сергей Собянин: когда разблокируют социальные карты студентов и школьников Москвы - названы точные даты

10:30 15.01.2021 Фото: Pixabay
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Пока к 18 января 2021 года разблокируют только карты школьников.

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14 января мэр Сергей Собянин сообщил, что социальные карты московских студентов разблокируют, когда они вернутся к очной форме обучения.

-Что касается студентов, после того как закончится дистанционное обучение, они вернутся на очную форму, сразу же будут разблокированы и их льготные проездные билеты, – отметил мэр города в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Собянин сообщил, что студенты столичных вузов и колледжей продолжат обучение дистанционно до 21 января 2021 года.

В то же время школьники вернутся к традиционной форме обучения 18 января, их социальные карты разблокируют.

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