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Какие ограничения с привитых от коронавируса снимут в Москве? Решение Собянина

09:15 15.01.2021 Фото: Кремлин
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Градоначальник подчеркнул, что среди детей заболеваемость снизилась почти в два раза.

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Градоначальник подчеркнул, что среди детей заболеваемость снизилась почти в два раза.

Сергей Собянин заявил о разработке в столице системы послаблений для переболевших COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Что касается граждан, которые переболели, которые имеют антитела и так далее, мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определенные льготы в городской системе, в городских учреждениях, организациях, в проезде на транспорте.
Сергей Собянин

Ранее мэр сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве в новогодние праздники. Градоначальник подчеркнул, что среди детей заболеваемость снизилась почти в два раза. Это, по его словам, подтолкнуло к принятию решения о возвращении школьников к очному формату обучения.
Собянин также выразил надежду, что ситуация с вирусом в столице улучшится к концу января. По его словам, положительная динамика должна быть отмечена через 2−3 недели. В целом градоначальник считает, что москвичи смогут вернуться к обычной жизни в мае.

Накануне Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в настоящий момент в стране работает 1 331 прививочный пункт. Она призвала регионы и дальше наращивать объемы пунктов для вакцинации.

За последние сутки в России выявили 24763 новых случая COVID-19 в 85 регионах. 3426 (13,8%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 3 495 816 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

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От редакции

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Аноним, 15 января 2021 09:46
Прямо совсем произвол!
Уважаемые думайте за кого будите голосовать 2021 году в думу!

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