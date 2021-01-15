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Когда вернется к нормальной жизни Москва, рассказал Собянин

09:30 15.01.2021 Фото: Кремлин
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Градоначальник убежден, что снижение заболеваемости коронавирусом может начаться раньше.

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Градоначальник убежден, что снижение заболеваемости коронавирусом может начаться раньше.

Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае. Такие сроки спрогнозировал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Градоначальник убежден, что снижение заболеваемости коронавирусом может начаться раньше. По его мнению, стабильная динамика и снижение заболеваемости будут видны уже в конце января — феврале.

«Но чтобы совсем уверенно себя чувствовать — это май месяц», — заключил Собянин.

Ранее мэр анонсировал послабления для москвичей, которые переболели COVID-19. На данный момент проект находится в разработке, авторы советуются со специалистами. Предполагается, что система позволит иметь определенные льготы в городских учреждениях, организациях, в проезде на транспорте.

Собянин добавил, что часть соответствующих решений власти примут на следующей неделе. Он подчеркнул, что социальные карты студентов разблокируют, когда закончится дистанционное обучение, а пенсионерам — после того, как они сделают прививку от коронавируса.

нормальная жизнь в Москве снижение заболеваемости Сергей Собянин
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