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Арестовали за мошенничество с медоборудованием бизнесмена в Красноярске

09:45 15.01.2021 Фото: pixabay
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В настоящее время проведен допрос свидетелей и подозреваемого.

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В настоящее время проведен допрос свидетелей и подозреваемого.

В производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия, находится уголовное дело, возбужденное по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ России по Красноярскому краю, в отношении 39-летнего предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По предварительной версии следствия в период с 18 апреля 2018-го по 13 августа 2019 года подозреваемый, желая извлечь материальную выгоду в свою пользу, путем предоставления в КГКУ «Управление капитального строительства» заключений экспертов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, заменил медицинское оборудование, подлежащее поставке в рамках исполнения государственных контрактов в КГБУЗ «Краевая клиническая больница», на более дешевое, несоответствующее условиям государственных контрактов, часть из которого признано незарегистрированными медицинскими изделиями, тем самым похитил денежные средства КГКУ «Управление капитального строительства» в сумме более 112 миллионов рублей.

В настоящее время проведен допрос свидетелей и подозреваемого, обыски в помещениях КГКУ «Управление капитального строительства», КГБУЗ «Краевая клиническая больница» и фирмах-контрагентах, в ходе которых изъята документация и предметы, имеющие значения для расследования уголовного дела.

В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.

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