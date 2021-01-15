15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Как новый прожиточный минимум повлиял на размер денежных пособий россиян в 2021. Называем сумму

14:20 15.01.2021 Фото: pxhere
0

У прожиточного минимума больше нет привязки к потребительской корзине и теперь он устанавливается на год, а не ежеквартально, как было раньше.

% name% title
Минимум, который полагается безработным, утвержден в размере 1500 рублей

С 1 января 2021 года прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля. Как пояснили в минтруде, у прожиточного минимума больше нет привязки к потребительской корзине и теперь он устанавливается на год, а не ежеквартально, как было раньше. А его величина зависит от медианного среднедушевого дохода по стране и составляет 44,2% от него. Фактически с 1 января прожиточный минимум увеличился на размер прогнозируемой инфляции, то есть - на 3,7%, подчеркнули в ведомстве.

В минтруде уточнили, что прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Максимальное и минимальное пособия для безработных остались в 2021 году прежними. Так, в первые три месяца после увольнения максимальная выплата, которую смогут получать соискатели, вставшие на учет в центрах занятости, составит 12 130 рублей. В следующие три месяца ее размер не будет превышать пяти тысяч рублей. Минимум, который полагается безработным, утвержден в размере 1500 рублей.

Предпенсионеры могут получать максимальное пособие по безработице дольше. Размер их выплаты будет зависеть от периода работы на последнем месте и суммы среднего заработка. Если они были трудоустроены более 6 месяцев, то пособие рассчитывается в процентах, исходя из оплаты труда. Так, в первые три месяца для граждан предпенсионного возраста берется в расчет 75% от средней заработной платы, в следующие четыре - 60%, затем - 45%. Но в любом случае сумма не может превышать максимальный размер выплаты, установленный государством, то есть - 12 130 рублей.

В минтруде уточнили, что предпенсионный возраст наступает за 5 лет до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.

Источник: РГ

выплаты пособия потребительская корзина прожиточный минимум
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Для вас что-то изменится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Где появятся "умные" счетчики и что это такое
14:50 15-01-2021
Где появятся
БердскПостроят ясельный детсад в 2021 году за 130 млн рублей в Бердске. Застройщик - БСТ, подтвердил Александр Воронин
14:49 15-01-2021
Построят ясельный детсад в 2021 году за 130 млн рублей в Бердске. Застройщик - БСТ, подтвердил Александр Воронин
Уличили в мошенничестве с деньгами главбуха ЖКХ под Новосибирском
14:45 15-01-2021
Уличили в мошенничестве с деньгами главбуха ЖКХ под Новосибирском
Вопрос импичмента Трампу могут рассмотреть сразу после инаугурации Байдена
14:30 15-01-2021
Вопрос импичмента Трампу могут рассмотреть сразу после инаугурации Байдена
Сколько зараженных коронавирусом скончались за сутки на 15 января в Новосибирской области
14:28 15-01-2021
Сколько зараженных коронавирусом скончались за сутки на 15 января в Новосибирской области
Болеют коронавирусом уже 30 035 в Новосибирской области. Число зараженных за сутки на 15 января озвучил оперштаб
14:26 15-01-2021
Болеют коронавирусом уже 30 035 в Новосибирской области. Число зараженных за сутки на 15 января озвучил оперштаб
Как новый прожиточный минимум повлиял на размер денежных пособий россиян в 2021. Называем сумму
14:20 15-01-2021
Как новый прожиточный минимум повлиял на размер денежных пособий россиян в 2021. Называем сумму
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
14:20 15-01-2021
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Объяснил блокировку аккаунта вакцины "Спутник V" Twitter
14:15 15-01-2021
Объяснил блокировку аккаунта вакцины
БердскКак заплатить за вывоз мусора в Сибири и Бердске. Рассказываем о 3-х способах
14:02 15-01-2021
Как заплатить за вывоз мусора в Сибири и Бердске. Рассказываем о 3-х способах