Худший бэд-трип: сделал себе инъекцию псилоцибиновых грибов американец, а они проросли в нем

После того, как его нашли, его семья отправила его в больницу.

Человек ввел себе «волшебные грибы», и в его крови выросли грибы

Мужчина ввел себе «волшебные грибы» , из-за которых в его крови выросли грибы, а его органы вышли из строя.

30-летний мужчина из Небраски , США, был доставлен в больницу после того, как его семья заметила, что он ведет себя немного странно и, похоже, находится в замешательстве.

Согласно тематическому исследованию, опубликованному в Журнале Академии консультационной психиатрии , у этого мужчины было биполярное расстройство первого типа, и врачи обнаружили, что он не принимал свои лекарства и пережил серию маниакальных и депрессивных эпизодов.

Семья Х.И. сказала, что во время одного из его эпизодов он пытался исследовать способы уменьшить потребление опиоидов и читал о том, как псилоцибин, препарат, содержащийся в волшебных грибах, можно использовать для лечения тревожности и депрессии.

И хотя исследование, проведенное учеными из Johns Hopkins, показало, что препарат помогал онкологическим больным, страдающим приступами депрессии, он не предназначен для инъекций.

Согласно тематическому исследованию, мужчина сварил свои грибы в воде и профильтровал жидкость через ватный тампон, прежде чем вводить ей инъекцию.

Через пару дней он начал чувствовать сильную усталость, рвоту кровью, диарею и желтуху.

После того, как его нашли, его семья отправила его в больницу.

В отчете говорится, что после серии тестов врачи обнаружили, что грибы начали расти в его кровотоке, что повредило его печень и почки и привело к отказу его органов.

Пациенту также нужно было подключить аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы он мог дышать, и чтобы его кровь была очищена от токсинов.

Его продержали в больнице 22 дня, и ему прописали два антибиотика и одно противогрибковое лечение, которое он продолжал принимать после выписки.

В прошлом месяце выяснилось, что были предприняты первые официальные шаги по изменению графика приема некоторых запрещенных препаратов, чтобы можно было исследовать их лечебные преимущества.

Mind Medicine Australia подала первые заявки в Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) на исследование псилоцибина и МДМА.

Mind Medicine Australia написала на своем веб-сайте: «В результате изменения графика эти лекарства переместятся из Списка 9 Единого списка лекарств и ядов (который касается запрещенных веществ) в Список 8 (который касается контролируемых лекарств).

«Изменения, предложенные Mind Medicine Australia, не повлияют на существующий правовой контроль за незаконным использованием или поставками».

Изменение графика позволит психиатрам и врачам-наркологам более легко получить доступ к этим лекарствам для дополнительной терапии для пациентов, страдающих такими ключевыми психическими заболеваниями, как депрессия, Посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия и тревожность, часто связанные с диагнозом неизлечимой болезни (и, надеюсь, в будущем, при злоупотреблении психоактивными веществами, ОКР, анорексии и деменции на ранней стадии).

«Это также снимет значительную часть нормативного бремени, связанного с проведением испытаний этих лекарств в Австралии».

Источник: ladbible.com