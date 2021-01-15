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Первоклассница с ножом терроризирует школу. С ней пытаются справиться СК, прокуратура и полиция

10:30 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ранее эта ученица напала на школьника с карандашом — у него диагностировали повреждение глаза.

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Появились подробности инцидента с первоклассницей, угрожавшей ножом школьникам в Кемерове

Стало известно, когда произошёл инцидент с первоклассницей, угрожавшей ножом ученикам в одной из школ в кемеровской Лесной Поляне. Как рассказал корреспонденту А42.RU осведомлённый источник, девочка пришла в образовательное учреждение ещё в конце 2020 года — в декабре.

— Первоклассница пришла в школу с большим ножом — тесаком, ещё в декабре. Тогда она сказала, что нападёт на одноклассника. Ранее эта ученица напала на школьника с карандашом — у него диагностировали повреждение глаза. Из-за случившегося родители первоклассников боятся водить детей в школу, — пояснил собеседник издания.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Кемеровской области – Кузбассу в ходе мониторинга СМИ выявлена информация об ученице первого класса одной из школ города Кемерово, которая якобы пришла в учебное заведение с ножом и угрожала  одноклассникам. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации. По результатам проверки будет принято  процессуальное решение.

Источник: gazeta.a42.ru

нож угроза школьница
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От редакции

Что делать с девочкой?

Аноним, 15 января 2021 10:53
НВР:
Сдать в психушку

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