Сгорели на пожаре супруги-пенсионеры в доме по ул. Красная Сибирь в Бердске. В смертях виновна электрическая грелка

Трагедия произошла в 4.40 утра 15 января. Во время пожара 12 человек самостоятельно эвакуировались из дома. Причина возгорания установлена - это короткое замыкание электроприбора.

Пожарным не удалось спасти пару пенсионеров

Утром 15 января в Бердске произошёл смертоносный пожар.

Страшная трагедия произошла в 4.40 утра 15 января в Бердске. Вспыхнула квартира на первом этаже дома №114 по ул. Красная Сибирь.

Замначальника ОНД Бердска Руслан Безносенко рассказал "Курьер. Среда. Бердск", что погибла супругов-пенсионеров - 72-летняя женщина и 79-летний мужчина. Причина возгорания установлена - это короткое замыкание электроприбора. Предварительно, загорелась электрическая грелка.

- 12 человек самостоятельно эвакуировались из дома. 20 человек, в том числе трое детей, спасены пожарными. В результате пожара выгорела одна из комнат и коридор, сильно задымлена вторая комната и кухня, - рассказал Безносенко сегодня, 15 января.

На месте происшествия работают следователи СК.