Электрическая грелка убила пару пенсионеров в Бердске. Подробности пожара на ул. Красная Сибирь

В результате пожара выгорела одна из комнат и коридор, сильно задымлена вторая комната и кухня.

Пожарные эвакуировали людей из подъезда 6-ти этажного дома

Сегодня в 4 часа 40 мин на пульт пожарных города Бердска поступил вызов из дома № 114 по улице Красная Сибирь.

-На первом этаже шестиэтажного дома в двухкомнатной квартире произошел пожар. Погибли два человека, пенсионеры 1941 и 1948 года рождения. По предварительной информации пожар произошёл из-за неосторожности при курении. Семья обычная, вела нормальный образ жизни.

- 12 человек самостоятельно эвакуировались из дома. 20 человек, в том числе трое детей, спасены пожарными. Причина возгорания установлена - это короткое замыкание электроприбора. Предварительно, загорелась электрическая грелка. , - рассказал Безносенко сегодня, 15 января.

В результате пожара выгорела одна из комнат и коридор, сильно задымлена вторая комната и кухня.

В подъезде сильное задымление, самостоятельно смогли выйти 12 человек из подъезда, 20 человек, в том числе двух детей, вывели пожарные, - сообщил «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника ОНД Бердска Руслан Безносенко.