Прогноз матча Динамо - Сибирь 17 января 2021

Динамо Мск и Сибирь встречались между собой 3 месяца назад и тогда сильнее оказались хозяева поля, причем была добыта выездная победа.

Ранее клуб Сибирь в домашней встрече сыграл против команды Амур

Подходят к завершению матчи в чемпионате КХЛ. Регулярный чемпионат, в этот раз нас ждет матч между командами Динамо Мск и Сибирь. Ареной проведения матча является ВТБ Арена (Москва).

Динамо Мск и Сибирь встречались между собой 3 месяца назад и тогда сильнее оказались хозяева поля, причем была добыта выездная победа.

Матч закончился уверенной победой клуба Динамо Мск над соперником с разницей в 2 гола.



За последнее время, команды провели лишь один очный поединок, поэтому выводы о шансах команд на успех нужно делать по текущей форме команд, а не на основе статистики личных встреч

Динамо Мск: Динамо Мск занимает четвертое место в турнирной таблице из 12. Команда, находится в уверенной форме.

Команде в последнее время, удается показывать более организованную оборону на выезде. Информация по сыгранным ранее матчам:

Крайний раз клуб Динамо Москва в домашней встрече сыграл против команды СКА. Встреча прошла в примерно равных условиях игры, команды обменялись голами, но клуб Динамо Москва смог забить на гол больше

Ранее клуб Динамо Москва в домашней встрече сыграл против команды Ак Барс. Данная встреча прошла с подавляющим доминированием гостей поля. Чего не ожидали ни болельщики, ни игроки команды Динамо Москва

Сибирь: Сибирь занимает девятое место в турнирной таблице из 12. Команда, находится в не лучшей своей форме.

Команда имеет проблемы с реализацией в последних встречах, при этом ошибки в обороне никуда не делись. Рассмотрим как команда провела недавние матчи:

В последний раз команда провела игру дома против клуба из города Уфа - Салават Юлаев 2 дня назад. Команде Сибирь не удалось реализовать план на игру и добыть гостевую победу. Счет составил 1:3



Ранее клуб Сибирь в домашней встрече сыграл против команды Амур. Матч порадовал забитыми шайбами. Команды играли без оглядки на свои ворота, что вылилось в 5 забитых шайб

Согласно линии БК, домашняя игра для Динамо Мск, с высокой вероятностью закончиться для них победой.