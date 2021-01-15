Прогноз матча Динамо - Сибирь 17 января 2021

Подходят к завершению матчи в чемпионате КХЛ. Регулярный чемпионат, в этот раз нас ждет матч между командами Динамо Мск и Сибирь. Ареной проведения матча является ВТБ Арена (Москва).
Динамо Мск и Сибирь встречались между собой 3 месяца назад и тогда сильнее оказались хозяева поля, причем была добыта выездная победа.
Матч закончился уверенной победой клуба Динамо Мск над соперником с разницей в 2 гола.
Динамо Мск: Динамо Мск занимает четвертое место в турнирной таблице из 12. Команда, находится в уверенной форме.
Команде в последнее время, удается показывать более организованную оборону на выезде. Информация по сыгранным ранее матчам:
Крайний раз клуб Динамо Москва в домашней встрече сыграл против команды СКА. Встреча прошла в примерно равных условиях игры, команды обменялись голами, но клуб Динамо Москва смог забить на гол больше
Ранее клуб Динамо Москва в домашней встрече сыграл против команды Ак Барс. Данная встреча прошла с подавляющим доминированием гостей поля. Чего не ожидали ни болельщики, ни игроки команды Динамо Москва
Сибирь: Сибирь занимает девятое место в турнирной таблице из 12. Команда, находится в не лучшей своей форме.
Команда имеет проблемы с реализацией в последних встречах, при этом ошибки в обороне никуда не делись. Рассмотрим как команда провела недавние матчи:
В последний раз команда провела игру дома против клуба из города Уфа - Салават Юлаев 2 дня назад. Команде Сибирь не удалось реализовать план на игру и добыть гостевую победу. Счет составил 1:3
Согласно линии БК, домашняя игра для Динамо Мск, с высокой вероятностью закончиться для них победой.