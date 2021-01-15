С сегодняшнего дня, 15 января 2021, сайт ПФР обновлен. Теперь он стал более удобен для россиян. Важные темы выделены в разделы. Например, здесь же можно перейти в личный кабинет, узнать всю информацию о материнском капитале, проверить историю своей трудовой деятельности, узнать последние новости о выплатах, и, конечно же, о пенсии. Также можно почитать о проектах ПФР. Школьник могут узнать о пенсиях, проверить федеральный реестр инвалидов.
ПФР обновил сайт с 15 января 2021. Прямая ссылка на Пенсионный фонд
10:14 15.01.2021
Важные темы выделены в разделы. например, здесь же можно перейти в личный кабинет
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От редакции
ПФР идет в ногу со временем?
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