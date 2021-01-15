Купели на Крещение в 2021 году в Новосибирской области. Полный список

Спасатели рекомендуют на период празднования православного праздника Крещение Господне, купаться только в специальных оборудованных прорубях под присмотром спасателей, врачей и полицейских, где вам смогут оказать необходимую помощь

Экстренные службы будут дежурить возле купели до полуночи

Спасатели обнародовали список мест, где будут оборудованы купели на Крещение.

В группе аварийно-спасательной службы Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о размещении санкционированных мест купания в день празднования Крещения Господня.

В Новосибирской области будет организовано шесть иорданей.

В Колыванском районе купель появится в селе Большой Оёш, на реке Чаус, по адресу Суворова, 45. Окунуться можно с 9:00 до 22:00 19 января.

В посёлке Кудряшовский иордань оборудуют на озере Глухое. Открыта она будет с 11:00 до 17:00.

На «Святом источнике» в Искитиме купель откроется в 22:00 18 января и будет работать до 18:00 19 января.

Так же в Искитимском районе купели оборудуют в Быстровке возле часовни «У Обского моря» и в посёлке Факел около мужского монастыря. Работать они будут с 10:00.

В Барабинском районе купель организуют в посёлке Горка на озере Чистом. Совершить погружение можно с 11:00 до 20:00.

Спасатели рекомендуют на период празднования православного праздника Крещение Господне, купаться только в специальных оборудованных прорубях под присмотром спасателей, врачей и полицейских, где вам смогут оказать необходимую помощь.