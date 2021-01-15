Работает ли КТ в ЦГБ Бердска на ул. Боровой? Он сломался в декабре 2020

В регистратуре поликлиники №2 «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что приём ведётся по направлению от врача.

омограф в Бердске работает

Сегодня, 15 января 2021 года «Курьер. Среда. Бердск» проверил, работает ли томограф в поликлинике №2 Бердска на улице Боровой, 109.

Напомним, что в конце 2020 и в начале 2021 года в «Курьер. Среда. Бердск» неоднократно обращались жители города с жалобами на невозможность сделать компьютерную томограмму в Бердске. Томограф был хронически на ремонте. Больные бердчане с серьёзными заболеваниями, такими как воспаление лёгких, подозрение на ковид, рак, были вынуждены ехать в Новосибирск и платно делать томограмму.

В регистратуре поликлиники №2 «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что томограф работает и приём ведётся по направлению от врача.