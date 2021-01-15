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Где поставить прививку от коронавируса: открыты 23 пункта вакцинации в Новосибирской области

12:30 15.01.2021 Фото: pexels.com
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Министр уточнил, что вакцинация будут проходить в медицинских учреждениях и на специально организованных площадках для мобильных медицинских бригад.

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Новосибирская область увеличивает количество пунктов вакцинации против коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Бейджики вместо масок будут носить привитые от коронавируса жители РоссииГде поставить прививку от коронавируса: открыты 23 пункта вакцинации в Новосибирской областиЕщё 1151 новостей

23 медицинские организации региона уже проводят иммунизацию. В течение недели к прививочной кампании присоединятся еще 10. О текущей эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах рассказал на брифинге 14 января министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» требует особых температурных условий для хранения препарата. Необходимое оборудование есть уже в 23 поликлиниках и больницах Новосибирской области, в ближайшее время вакцинация начнется на базе еще 10 медорганизаций. Также для проведения прививочной кампании против коронавируса будут созданы мобильные медицинские бригады. Президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию. Новосибирская область готова.

«В связи с поставленной Президентом задачей по массовой вакцинации от COVID-19 мы будем продолжать увеличивать количество прививочных точек на территории Новосибирска и районов области. Регион уже получил 10 242 дозы вакцины «Спутник V», ожидается, что поставки вакцины будут каждую неделю», – отметил Константин Хальзов.

Министр уточнил, что вакцинация будут проходить в медицинских учреждениях и на специально организованных площадках для мобильных медицинских бригад. Для транспортировки и хранения вакцины в регионе есть вся необходимая инфраструктура.

Источник: zdrav.nso.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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