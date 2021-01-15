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Пообещали вручить ветерану на 90-летие подарок чиновники, а принесли «открытку от Путина». Старушка в слезах

12:00 15.01.2021 Фото: скриншот видео t.me/pdmnews
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За месяц до круглой даты Зажилю Мавлявиеву предупредили: будьте дома, принесём подарок.

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Жительнице Зеленодольска в Татарстане власти пообещали подарки на 90-летие и принесли открытку от Путина

Жительнице Зеленодольска в Татарстане власти пообещали подарки на 90-летие и принесли открытку от Путина. После скандала в соцсетях чиновники исправились.

За месяц до круглой даты Зажилю Мавлявиеву предупредили: будьте дома, принесём подарок. Накануне в гости к ветерану труда пришла сотрудница мэрии, вручила конверт с открыткой от Владимира Путина и распрощалась.

В соцсетях возмутились: стыд и срам, неужели нельзя было преподнести хотя бы букет цветов?

Сегодня к пенсионерке приехал мэр и представители завода, где в своё время она трудилась. Поздравили, привезли цветы, торт и другие подарки.

Глава городской администрации сказал, что причиной казуса с первым визитом к юбиляру стала «недоработка его помощников».

Источник: t.me/pdmnews

пенсионерка скандал чиновник
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Аноним, 15 января 2021 12:11
И что даже под балконом не спели?

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