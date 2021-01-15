Пообещали вручить ветерану на 90-летие подарок чиновники, а принесли «открытку от Путина». Старушка в слезах

За месяц до круглой даты Зажилю Мавлявиеву предупредили: будьте дома, принесём подарок.

Жительнице Зеленодольска в Татарстане власти пообещали подарки на 90-летие и принесли открытку от Путина

Жительнице Зеленодольска в Татарстане власти пообещали подарки на 90-летие и принесли открытку от Путина. После скандала в соцсетях чиновники исправились.

За месяц до круглой даты Зажилю Мавлявиеву предупредили: будьте дома, принесём подарок. Накануне в гости к ветерану труда пришла сотрудница мэрии, вручила конверт с открыткой от Владимира Путина и распрощалась.

В соцсетях возмутились: стыд и срам, неужели нельзя было преподнести хотя бы букет цветов?

Сегодня к пенсионерке приехал мэр и представители завода, где в своё время она трудилась. Поздравили, привезли цветы, торт и другие подарки.

Глава городской администрации сказал, что причиной казуса с первым визитом к юбиляру стала «недоработка его помощников».



Источник: t.me/pdmnews