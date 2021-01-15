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Получили 20 лет строгого режима наркодилеры под Бердском

11:30 15.01.2021 Фото: кадр оперативной съемки
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Они вели производство наркотических средств синтетического происхождения в целях сбыта, говорится в решении суда.

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В съемном гараже под Бердском – в пригороде Новосибирска Андрей Баранов и Алексей Бахарев изготовили в условиях домашней нарколаборатории наркотическое средство

Новосибирский областной суд вынес приговор двум организаторам крупной нарколаборатории в пригороде Новосибирска. Согласно решению суда, Андрею Баранову и Алексею Бахареву вынесли наказание в виде 10 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима каждому, а также штрафа – 100 тысяч рублей.

Незаконный канал производства и распространения наркотиков в Сибири в августе 2019 года перекрыла ФСБ.

Выяснилось, что в съемном гараже под Бердском – в пригороде Новосибирска Андрей Баранов и Алексей Бахарев изготовили в условиях домашней нарколаборатории наркотическое средство эфедрон общим весом 1,559 кг. Кроме того, у них был изъят прекурсор наркотических средств общей массой 17,298 кг.

Наркодилеры, осведомленные о технологии производства наркотических средств, изготавливали их на лабораторном оборудовании и доставляли в ГСК. Они вели производство наркотических средств синтетического происхождения в целях сбыта, говорится в решении суда.

гараж наркодилер наркотики
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