Упал метеорит под Иркутском. Смотрите видео

Жители Иркутской области сняли на видео падение небесного тела.
В Иркутской области сегодня, 15 января, жители сняли на видео падение небесного тела.
Видео появилось в группе «Инцидент Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте».
В Иркутской области сегодня, 15 января, жители сняли на видео падение небесного тела.
Жители Иркутской области сняли на видео падение небесного тела.
В Иркутской области сегодня, 15 января, жители сняли на видео падение небесного тела.
Видео появилось в группе «Инцидент Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте».
От редакции
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