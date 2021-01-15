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Упал метеорит под Иркутском. Смотрите видео

11:19 15.01.2021 Фото: стоп-кадр видео Инцидент Иркутск в ВКонтакте
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В Иркутской области сегодня, 15 января, жители сняли на видео падение небесного тела.

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жители сняли на видео падение небесного тела

Жители Иркутской области сняли на видео падение небесного тела.

В Иркутской области сегодня, 15 января, жители сняли на видео падение небесного тела.

Видео появилось в группе «Инцидент Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте».

метеорит падение метеорита
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