Упал метеорит под Иркутском. Смотрите видео

11:19 15.01.2021 Фото: стоп-кадр видео Инцидент Иркутск в ВКонтакте 0

В Иркутской области сегодня, 15 января, жители сняли на видео падение небесного тела.

жители сняли на видео падение небесного тела Жители Иркутской области сняли на видео падение небесного тела. В Иркутской области сегодня, 15 января, жители сняли на видео падение небесного тела. Видео появилось в группе «Инцидент Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте».



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