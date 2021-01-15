Вопрос импичмента Трампу могут рассмотреть сразу после инаугурации Байдена

Тем не менее, объявление импичмента даже после инаугурации Байдена все равно может создать трудности для нового правительства, поскольку отсрочит формирование кабинета.

Сенат может рассмотреть импичмент Трампу после инаугурации Байдена

Американский Сенат может рассмотреть вопрос импичмента Дональду Трампу сразу же после инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает издание Politico.

Инаугурация должна состояться в полдень 20 января, а уже в 13:00 (21:00 мск) того же дня Сенат может начать рассмотрение возможности объявления импичмента Трампу по статье о подстрекательстве к мятежу. Таким образом не будет создано помех для вступления в должность нового президента в намеченные сроки. Если бы импичмент был объявлен до инаугурации, то Трамп должен был бы передавать свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу, что затянуло бы процесс получения полномочий новым главой Белого дома.

Тем не менее, объявление импичмента даже после инаугурации Байдена все равно может создать трудности для нового правительства, поскольку отсрочит формирование кабинета.

Ранее Палата представителей Конгресса США объявила, что выносит Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками Трампа шестого января. "За" в Конгрессе проголосовали 232 человека, "против" - 197. Теперь решение Палаты представителей должен одобрить Сенат.

Вынесение импичмента Трампу лишит его возможности вновь претендовать на пост президента США.