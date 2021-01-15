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Разрушило больницу мощнейшее землетрясение в Индонезии. Есть пострадавшие

11:56 15.01.2021 Фото: Национальное агентство поиска и помощи Индонезии
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В настоящее время на месте происшествия идет спасательная операция.

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Землетрясение в Индонезии разрушило больницу

Землетрясение разрушило больницу в Индонезии, под завалами остались врачи и пациенты.
Как рассказал представитель спасательных служб, больница "обрушилась". В настоящее время на месте происшествия идет спасательная операция.
По данным агентства, под завалами остались более десяти человек.

В четверг в Индонезии было зафиксировано два мощных землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2 соответственно. Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу на острове Сулавеси. По данным агентства Рейтер, всего в результате толчков семь человек погибли и более 600 пострадали.
Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики Двикорита Карнавати сообщил, что вслед за этими землетрясениями зафиксированы не менее 26 афтершоков. Он предупредил об опасности возникновения цунами в случае еще одного более мощного землетрясения.

Источник: РИА Новости

землетрясение индонезия
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