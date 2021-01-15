Объяснил блокировку аккаунта вакцины "Спутник V" Twitter

Социальная сеть Twitter объяснила временную блокировку аккаунта вакцины "Спутник V" возможной попыткой несанкционированного доступа из США, сообщается в разблокированном аккаунте вакцины.
Об ограничении доступа к аккаунту вакцины ранее в четверг сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). При посещении страницы "Спутник V" в Twitter появлялось сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено.
"Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США", - написали разработчики.
Источник: РИА Новости