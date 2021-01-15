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Объяснил блокировку аккаунта вакцины "Спутник V" Twitter

14:15 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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Об ограничении доступа к аккаунту вакцины ранее в четверг сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины "Спутник V"

Социальная сеть Twitter объяснила временную блокировку аккаунта вакцины "Спутник V" возможной попыткой несанкционированного доступа из США, сообщается в разблокированном аккаунте вакцины.
Об ограничении доступа к аккаунту вакцины ранее в четверг сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). При посещении страницы "Спутник V" в Twitter появлялось сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено.
"Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США", - написали разработчики.

"Большое спасибо, Twitter! Пожалуйста, подписывайтесь на наш эккаунт, чтобы узнать, как "Спутник V" помогает бороться с COVID-19, спасая жизни и способствуя восстановлению экономики", - добавили они.

Источник: РИА Новости

twitter блокировка вакцина
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