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Передано ли в суд уголовное дело завнаркологией в ЦГБ Бердска Светланы Емельяновой? Полтора года она продавала справки по 1000 рублей. "Наторговала" на 350 тыс. рублей

12:07 15.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По версии следствия, врач-нарколог в течение полутора лет не отдавала в кассу горбольницы деньги, полученные от оказания платных услуг — справок об отсутствии наркотической и алкогольной зависимости в том числе для получения лицензии на оружие.

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Емельянова попала под уголовную статью

Передано ли уголовное дело после подписи обвинительного заключения прокуратурой Бердска, выяснил "Курьер. Среда. Бердск". Сегодня, 15 января, в Бердском городском суде уголовное дело не появилось.

Напомним, следствие по уголовному делу, возбужденному СК в отношении заведующей наркологическим отделением Бердской ЦГБ Светланы Емельяновой, завершилось. Ее обвиняют в присвоении или растрате в крупном размере с использованием служебного положения - по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. Впрочем, известно, что обвиняемая раскаялась и частично возместила ущерб, что может повлиять на приговор.

События имели место еще в декабре 2020 года. Но 11 января 2021 года, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», обвинительное заключение поступило заместителю прокурора Новосибирской области из бердской прокуратуры «на проверку». После утверждения в надзорном органе его вместе с материалами уголовного дела направят в Бердский городской суд для рассмотрения по существу.

Следствие полагает, что Емельянова присваивала деньги за выданные справки. Платные услуги предусмотрены в бердской наркологии — проводят медосмотры желающим получить лицензию для приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия, подтверждая, что заявители не страдают наркоманией или алкоголизмом. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердской прокуратуре, врач-нарколог в течение полутора лет оформила 422 справки стоимостью 1000 рублей каждая. Но в кассу горбольницы она не внесла за все время, по версии следствия, порядка 350 тыс. рублей. За год сумма, которой Емельянова распорядилась по своему усмотрению, составила примерно 200 тыс. рублей, утверждает следствие.

Врач-нарколог находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. После возбуждения уголовного дела она не отстранена от руководства наркологическим отделением ЦГБ Бердска. Официально она ушла на больничный с середины декабря 2020 года. В то время и попала под уголовное преследование. Тогда же следователи проводили обыски в кабинете заведующей и других помещениях отделения, расположенного по адресу: ул. Попова, 10/1. В качестве свидетелей в ходе предварительного расследования выступали коллеги Емельяновой по наркологическому отделению. Они же будут вызваны в суд для дачи свидетельских показаний.

Светлана Емельянова считается одним из лучших психиатров и наркологов Бердска. В профессии она 28 лет — после окончания Новосибирского мединститута в 1993 году. Порядка 10 лет возглавляет наркологическое отделение горбольницы Бердска.

наркология справка суд уголовное дело
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