"Ушла эпоха": артисты скорбят о смерти Бориса Грачевского

Имя Грачевского стало синонимом "Ералаша"

Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть своего коллеги, режиссера и сценариста Бориса Грачевского.

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш", боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. В конце декабря он был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагностированным коронавирусом.

Синоним "Ералаша"

Имя Грачевского стало синонимом "Ералаша", его все знали и многие у него снимались, а сам он был человеком, всегда готовым прийти на помощь, сообщил РИА Новости актер Леонид Ярмольник.

"Он давно уже мог бы взять себе псевдоним "Ералаш". Он даже в трудные времена, в 90-е, когда все гибло, он все равно вытащил "Ералаш", он не погиб и выжил, это замечательный детский киножурнал, и не только детский. И я несколько раз там снимался, там все снимались", - сказал он.

Артист отметил, что Грачевский не выглядел, как человек, нуждающийся в помощи, он сам готов был всем помогать.

"Ушла эпоха"

Худрук "Ералаша" оставил в наследство зрителям свои фильмы, на которых выросли целые поколения и которые будут смотреть еще десятилетия, сказала РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.