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Заготовки из микроволновки: соки, вяленые плоды, пюре из любых ягод можно приготовить в микроволновой печи

12:11 15.01.2021 Фото: https://pixnio.com/
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У самих продуктов переработки естественный цвет, хорошие вкус и аромат. У клюквы, смородины, облепихи ягоды лопаются.

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В микроволновке можно запечь яблоки. Из них вырезают сердцевину, делают ножом воронку, насыпают в углубление сахар, кладут на жаропрочное блюдо и помещают на 1-2 мин. в СВЧ-печь при максимальной мощности

Заготовки из микроволновки
Соки, вяленые плоды, пюре из любых ягод можно приготовить в микроволновой печи

Как это сделать? Своими секретами делится бердчанин Евгений Шмидт. Сначала плоды и ягоды перебирают, моют холодной водой и дают ей стечь. Затем подготовленное сырье кладут в посуду из жаропрочного стекла. Две емкости устанавливают одну на другую и закрывают крышкой. У верхней - перфорированное дно с отверстиями диаметром 2-3 мм. Нижняя служит для сбора жидкости. Плоды и ягоды засыпают ровным слоем толщиной 2-4 см в верхнюю емкость, закрывают, ставят в микроволновку и задают программу тепловой обработки. Она зависит от состояния сырья (свежее или замороженное) и массы плодов.

Так, перерабатывая полкилограмма свежезамороженных плодов, нагрев ведут 7-8 минут при максимальной мощности. Если в печке нет вращающегося дна, то ее выключают, а плоды аккуратно перемешивают. После обработки посуду вынимают из камеры и оставляют на 2-3 мин. В это время сок продолжает выделяться.
Такая технология практически безотходная. Одновременно получаются и сок (до 50%), и вяленые плоды (до 40%). Потери составляют 7-12% в зависимости от плодов.

Но и эти незначительные потери можно сократить, если добавить сахар. Одна десятая его часть по отношению к массе плодов повышает выход сока на 11%, а одна треть - на 17%. Общие потери уменьшаются на 5% (при переработке черноплодной рябины), если изменить режим. Так, обработку полкилограмма свежезамороженных ягод с добавлением одной трети сахара ведут 4-5 мин. при 100%-ной мощности, затем ее снижают до 80% и обрабатывают еще 2-3 мин.
Таким образом, получают сиропы, глазированные плоды и ягоды, джемы. У самих продуктов переработки естественный цвет, хорошие вкус и аромат. У клюквы, смородины, облепихи ягоды лопаются.

В микроволновке можно запечь яблоки. Из них вырезают сердцевину, делают ножом воронку, насыпают в углубление сахар, кладут на жаропрочное блюдо и помещают на 1-2 мин. в СВЧ-печь при максимальной мощности. Яблоки почти полностью сохраняют цвет, поверхность их остается гладкой, а мякоть приобретает удивительный аромат и вкус печеных плодов.

дача заготовки микроволновка
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