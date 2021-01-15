Уличили в мошенничестве с деньгами главбуха ЖКХ под Новосибирском

Прокурорская проверка показала, что работник МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения», выполняющий функции главного бухгалтера учреждения ЖКХ, использовала свое служебное положение.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении работником казенного учреждения денежных средств

Прокуратура Северного района Новосибирской области проверила в муниципальном казенном учреждении «ЖКХ Потюкановского сельсовета» соблюдение бюджетного законодательства и о противодействии коррупции.

Прокурорская проверка показала, что работник МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения», выполняющий функции главного бухгалтера учреждения ЖКХ, использовала свое служебное положение.

Из корыстных побуждений (путем обмана и злоупотребления доверием руководителя) работник организации два месяца вносила в реестр денежных средств на выплату заработной платы сотрудников МКУ «ЖКХ Потюкановского сельсовета» недостоверные сведения о причитающихся ее сожителю (как работнику данного учреждения) к оплате денежных средствах на сумму свыше 40 тыс. рублей.

По этим бухгалтерским документам ею был необоснованно получен названный доход.

Прокуратура направила материалы проверки в порядке ст. 37 УПК Российской Федерации в следственный орган для дачи правовой оценки.

По результатам их рассмотрения Куйбышевский межрайонный следственный отдел регионального СКР возбудил в отношении главного бухгалтера учреждения уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения).

Результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль.

Источник: Прокуратура Новосибирской области